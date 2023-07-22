親切地抱狗狗有錯嗎？撫摸、讚美也是表達愛意　聽聽訓練師怎麼說

曾經，有篇炒得沸沸揚揚的文章，是加拿大英屬哥倫比亞大學心理學系教授科倫（Stanley Coren）在「今日心理學」〈Psychology Today〉 網站發表了他的觀察，許多新聞相繼以「動物心理學家：愛狗狗，請不要抱牠」相關的標題報導柯倫的研究。

文：Vanessa



科倫的研究方式：「首先在網路上挑了 250張抱狗照，他發現其中有 81.6%的照片中，被抱的狗狗顯現出至少一個不舒服的徵兆，只有 10.8%的狗狗看起來樂在其中，剩下 7.6%的狗狗則是表現中性。不舒服的徵兆有：耳朵下垂、眼白露出、轉頭避免與擁抱者眼神接觸、舔舌頭、因屈從而閉起眼睛。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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科倫的研究方法可信度高嗎？

一、網路上的250張照片是如何挑選出來的？是隨機挑選的嗎？是以狗狗與家人的合照為優先嗎？還是只要是狗狗與人的合照就好呢？這部分沒有清楚交代。如果一般商業拍攝，狗狗必須與陌生人拍照，是很難表現出樂在其中的樣子。就如同大家與陌生人第一次見面就要擁抱拍照一樣難為情。

二、放在網路上的照片，是拍了幾張之後再挑選出來的一張呢？拍攝的脈絡根本無從得知。

三、拍照時的情境、環境、各種人事物變動因素非常多，比如說閃光燈、攝影機、現場聲響、陌生人、空間壓力等等，皆有可能影響狗狗的心情與情緒，狗狗的不舒服徵兆並不能直接歸因於擁抱的關係。即便是居家環境，仍有很多外界環境的刺激因素，不可不列入考慮，如走動的家人、空間的氣味、電視音響等因素。

四、《華盛頓郵報》記者深入調查後，該文章沒有經過同儕審查，研究方法、取樣、控制實驗環境等設計，並不是一份嚴格論證的研究。

這種報導造成的問題？

如果讀者是一個很喜歡和家中毛孩抱抱的家長、孩子也喜歡和他抱抱，當看完這篇報導之後就再也不和毛孩擁抱，那在毛孩的世界裡會很難理解發生了什麼事，「為什麼媽媽和爸爸都不抱我了？」這樣不是很損失嗎？

狗狗不懂得擁抱嗎？

有別於靈長類會有擁抱表達愛意的行為，狗狗與狗狗之間的相處確實沒有擁抱的動作。不過，毛孩與家人們每天朝夕相處，牠們很有可能已經理解大人的擁抱是喜歡牠的行為、是一種表達愛的動作。喜不喜歡抱抱這件事，家長們應該能夠拿捏。

對於狗狗來說，抱抱不屬於牠們的社交行為，因此，在和不熟的狗狗相處時，為避免攻擊的情況，切勿直接熊抱他們，也不要將臉貼近狗狗的臉，這些行為對狗來說是不禮貌的，會引發狗狗的壓力。如果你的毛孩不喜歡抱抱，也請不用沮喪，畢竟這不是牠們本能會有的表達方式。可以選擇撫摸、讚美的方式表達對牠的愛。

觀察與區辨

身為家長首要需具備的能力就是「觀察與區辨的能力」，各種領域的知識都在時間的推移之間推翻、往前進、再推翻、再往前進。和大家分享一個經驗：「在十年前還不是訓練師的我，想改善家中毛孩暴衝問題，於是購買了當時的訓練書籍，書中對於改善暴衝的方法是這樣教的，用繩子把很多寶特瓶綁起來，請一個朋友躲在巷子後面，當狗兒經過巷子時，那位朋友要把寶特瓶丟出來嚇牠，之後狗狗就不敢暴衝了。

這種做法稱之為『天譴法』，也是當時很多人會使用的訓練方式，而看完書之後的我，並沒有買很多寶特瓶，甚至連想嘗試的想法都沒有。也許這是一個很快速的方法，但是沒有一個理由可以說服我『嚇我的孩子』，同時也不能夠理解為何要讓孩子處於緊張受挫的處境呢？直到十年後的現在，狗狗訓練圈都在思考如何讓毛孩的日常生活／處境壓力減到最小。」

在這個資訊爆炸的時代，充斥著各種研究、報導、書籍、權威者的言論等等，絕對不能全盤接收，要訓練獨立思考的能力，幫孩子區辨與選擇好的教育／陪伴方式，所有的學者言論都比不上也無法輕易套用「你和孩子的相處」，和毛孩的相處、觀察累積的經驗，才是最最最真實不過的，不是任何一套說法、研究或論述可以輕易比擬或推翻的。

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