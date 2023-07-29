想讓狗狗陪伴你更久　從日常起居、飲食開始　鮮食要先考慮這幾點

面對家中的毛孩，慢慢老化開始進入熟齡狗的階段，你是不是也擔心有一天要送牠先走？雖然這是無法避免的事實，但是其實只要多方留意好好照顧毛孩，就可以讓牠們陪伴你更久喔！

文：Brinkman／滔客



狗狗老化會出現的症狀？

一般的大型犬，7歲的年齡已經大約是人類54歲，中小型犬差不多是人類的46歲，狗狗進入衰老期後，有些特徵可從外觀得知，像是臉上的毛變白，眼睛水晶體有點混濁，牙齦紅腫甚至掉牙，且出現關節不舒服、聽覺變差等毛病，活動力也慢慢下降。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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熟齡犬生活照護細節有哪些？

狗狗年紀漸長後「活力遲緩、骨關節磨損等問題」都會漸漸發生，因此不宜一次運動太久，也要避免過重，以免對關節與體力造成太大負擔，假如狗狗在散步時有提前露出倦容或行走異常緩慢的狀況 ，可考慮把一次一個小時的運動拆成兩次各半個小時。

季節與氣候的影響也應注意，夏季白天不宜在外運動過度，且隨時注意補充水分；冬天洗完澡後，確實把毛吹乾或擦乾，避免感冒及因潮濕而引起皮膚病，在保暖方面，則可讓狗狗穿上衣服，或者在牠們睡覺的地方舖上毯子。

熟齡犬日常飲食細節有哪些？

隨著寵物知識的提升，已經有不少飼主自製鮮食作為熟齡犬的餐點，以下提供飼主製作鮮食的三個建議：

1. 飲食應著重均衡，若攝取過多肉類，容易因磷過量而造成腎臟負擔，但肉類又能合成牛磺酸保護心臟，因此也不該缺乏，所以製作比例上可先粗估為肉類60%與蔬菜40%，再根據個別狀況調整。

2. 適當添加有助於維持狗狗身體健康的食物，例如：南瓜有益肝臟解毒、番茄富含維他命C、紅蘿蔔可預防血管疾病等。

3. 鮮食烹飪方式以水煮為主，絕對不可使用調味料。

自製天然鮮食雖然好，但仍然會有營養失衡的潛在風險，因熟齡狗也需要額外補充葡萄糖胺、牛磺酸、肉鹼等營養補充品，做好日常的營養保健。

一般年長狗狗的飲食依其健康狀況的順序應是「熟齡犬飼料→處方飼料→全鮮食」，會遇上處方飼料與全鮮食階段，大多是健康已出問題，因此在更換「熟齡犬飼料」的階段要更加細心，才能避免日後的病痛。

狗狗的病痛就是主人的心痛，若能早期從妥善的生活起居、飲食照顧開始，使身體機能更順暢，讓狗狗的老年生活一樣快樂有品質，讓牠們在我們身邊更久喔！

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