養出長壽汪星人秘訣大公開　遵守這4要點輕鬆掌握愛犬生命密碼

每一個飼主都希望可以與自己的愛犬活得長長久久。



不過事實上，狗狗的壽命確實比人類還短。不過我們還是可以用健康的照護方法，讓狗狗可以快樂活到老。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗的平均壽命是幾歲？

根據アニコム 家庭どうぶつ白書 2022表示，直至目前狗狗的平均年齡大約落在14.1歲，隨著一年又一年的進展，狗狗平均壽命大約提升9-10個月左右。

狗狗和人類的年齡該如何換算？

根據2019年在美國的專家所研究出狗狗正確的年齡計算，藉由遺傳基因與年齡增加的變化推算出以下算式：「16 ln(狗狗的年齡)＋31」，公式中的ln，是一個稱為自然對數的數學函數。飼主從Natural Logarithm Calculator網站，計算出ln數值，再帶入公式，即可換算人類與狗狗的年齡關係。

不過這個臨床實驗所得出的計算公式由於是以拉不拉多為主體，因此算在其他犬種身上可能會有少許的偏差。不過基本上仍然可以作為計算狗狗年齡的一個公式，就算小型犬來得比大型犬更長壽，經由這個公式還是能獲得狗狗年齡的一個參考數據。

大型犬、中型犬、小型犬的平均壽命為多少？

大型犬來說例如金毛尋回犬（黃金獵犬）平均約10.9歲、拉布拉多為12.6歲、伯恩山犬為8.7歲，因此跟實際總平均年齡14.1歲相比，大型犬有偏向壽命較短的傾向。

小型犬平均來說都是12-15歲左右，像是玩具貴婦狗（貴賓犬）15.4歲、哈巴犬為12.6歲、波士頓梗犬為11.8歲，這就與一般認知短頭犬的平均壽命較短的印象一樣。

混種狗（米克斯）而言，未滿10公斤為14.8歲，10-20公斤為14.3歲。因此就犬種而言，特別是小型犬是否為混種狗，與牠們的平均壽命沒有太大的關係。

中型犬的話，柴犬的平均壽命為14.8歲，是不是混種狗對中型犬的壽命影響也不大。

室內飼養與室外飼養跟長壽有關係嗎？

室外飼養需要面臨較多的寄生蟲問題、感染、意外或是中暑，而在室內的話由於飼主長時間都會看到愛犬，比較容易察覺狗狗異常。因此室內飼養會來得比室外飼養再長壽一點。

長壽的秘訣是什麼？

+ 9

1. 定期健康檢查，有任何異狀馬上帶去獸醫院

除了疫苗接種以外，一年最好回去醫院做一次健康檢查。中老年犬則建議一年兩次較為保險。萬一在檢查中出現任何的病症，由於每年都有定期檢查的習慣，醫師也較能掌握病況，而狗狗也不會因為突然要就醫而產生多餘的心理負擔。

2. 挑選狗狗適合的食物

對狗狗來說危害健康的食物當然不要給，另外針對糖分和鹽分的控管也十分重要。盡量選擇以單純材料製作而成的飼料或罐頭，減少內臟、皮膚甚至消化系統的不適。

3. 適時運動

除了每日散步之外，在家陪狗狗玩玩具也是很不錯的運動方式。特別是針對中高齡犬而言，散步或許會對牠門而言較為吃力，建議可改以在室內的運動為主。不只可以預防狗狗的癡呆症狀，還可以保持身心健康。

4. 結紮手術

無論男生還是女生，都記得要去做結紮手術，越早去做就可以避免狗狗在生殖器系統上產生病變，發情期時也可以降低狗狗自身的壓力，像是公狗可以減緩攻擊性，母狗可以減緩賀爾蒙對心神造成的干擾。

結語

由於獸醫學的發展以及生活環境和準確的飼養觀念，讓狗狗的平均年齡正在增加，世界衛生組織定義所謂的健康壽命是「一個人可以在不受健康問題限制的情況下，好好生存的期間。」這對狗狗來說也是一樣，飼主要與狗狗一起朝著健康的年歲走下去。

延伸閱讀：怎樣訓練狗狗露出微笑？除耐心訓練教導外 還可用這方法幫牠

+ 16

延伸閱讀：

野山羊薇寶滿月 薇薇護女母愛爆棚

他驚見比人還巨大「犬界太陽神」乖乖搭地鐵！網笑：等等下車換騎狗回家？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】