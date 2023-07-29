哲學家給貓起名字　一個叫虛無一個叫瘋癲　叔本華的那隻叫這個名

週末了，問問各位寶子們，你會給貓咪起一個什麼名字呢？正所謂，行走江湖，咱貓咪名號一定要響亮霸氣。



鏟屎官們一定聽過好多好聽的、好玩的、奇葩的貓咪名字。但是，哲學家給貓咪起的名字，你有沒有聽過呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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薩特（Jean-Paul Sartre）（哲學家）有一隻貓，他給牠起名叫「Nothing（虛無）」，在薩特的眼中，估計所有的貓都應該是存在主義者。

其他哲學家給貓起的名字也十分有趣，反對邏各斯中心主義的法國哲學家雅克•德里達（Jacques Derrida），給他的貓起的名字是「Logos（邏各斯）」，福柯（Michel Foucault）則管他的貓叫「Insanity」（瘋癲）。

老實講，大學生看到薩特、德里達和福柯，都會頭疼。不知道貓咪面對這幾個老傢伙，頭疼不頭疼，瘋癲不瘋癲。

這讓我想起來另一個哲學家叔本華（Arthur Schopenhauer），直接給狗取名「世界精神」。這名字真的是「狗聽了都頭疼」。

再來看幾個，黑塞（Hermann Hesse）的貓叫「獅子、老虎」，馬克吐溫（Mark Twain）的叫「愛説廢話的人」。哈哈哈，你看看，這直接都叫人了。

而我們大詩人葉芝（William Butler Yeats）的貓最優雅，牠叫「瞳孔隨月相改變」。

各位網友，你們是不是直呼懵逼呢？

當然作家的浪漫和有趣還不止於此，看過了名字，我們再來看一些故事。

當你再問寫一個2萬字小説需要什麼？作家會回答：「我需要買個新電腦，需要弄個盆子，種點多肉……繼而説道，不不不，其實最缺一隻貓，對，我應該養一隻貓。」

其實，作家愛貓、養貓的例子簡直太多了，感人的故事，更是不勝枚舉。

比如海明威（Ernest Hemingway）、三島由紀夫、博爾赫斯（Jorge Luis Borges）、陸游、辛波斯卡（Wislawa Szymborska）、愛倫坡（Edgar Allan Poe）、村上春樹、季羨林、薩岡（Francoise Sagan）、豐子愷等等。

在村上春樹筆下，60歲的中田不會寫字，不會讀報，但是擁有可以和貓對話的能力。（出自《海邊的卡夫卡》）

所以，替別人找貓，成了他的一個經濟來源。不得不説，作家的創意，實在是太可愛了。

更滑稽的是，中田曾經常「誘騙」過一隻暹羅，幫他去尋另一隻貓。當然， 他也救下了很多貓咪。

海明威和女作家薩岡，他們的故事更廣為人知。

海明威一生養貓超過了30隻，和貓更是結下了不解之緣。他曾説過：「有了一隻貓，便會有另一隻。」典型的就是：海明威征服世界，貓咪征服海明威。

據説他自殺前，説的最後一句話是：「晚安，我的小貓。」幸運的是，他的貓都被安頓得很好，後世人稱「海明威貓」。

薩岡的故事，更感人了。她晚年比較淒涼，去世時還穿着三天沒換的衣服，但是身邊有一隻貓，令人唏噓不已。

啊哈哈，喵耳朵實在講不下去了，還有更多感人的和溫馨的故事，下次再和大家分享啦。

最後，來聊一聊你和貓咪名字的故事吧，順便看看誰更像下一個作家呢？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】