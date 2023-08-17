小獵犬每天到院子角落靜坐1小時　主人看地點淚崩：牠都知道嗎？

外國一名飼主養的17歲狗狗過世，飼主哀痛之餘養了另一隻狗狗，而這隻新成員每天都會儀式性地跑到院子的一角待著，而該處就是這家先前養的老狗長眠的地方，讓飼主一家感到驚奇又感動。



澳洲昆士蘭的飼主蜜雪兒（Michelle buckley）養的狗狗伯雷（Burleigh）前年以17歲高齡過世，全家人都十分哀痛，將伯雷葬在自家後院的一角。幾個月後，蜜雪兒覺得是時候敞開心房迎接新成員，接了一隻名為道吉（Dougie）的新狗狗回家，道吉和伯雷一樣是擁有長捲毛的小獵犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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後來蜜雪兒開始注意到一件奇特的事，每天早上讓道吉出去到偌大的院子放風，牠就會跑到某個樹叢下，在那個定點安安靜靜地待上一小時左右，而這個地方就是伯雷安息長眠的墓地。

蜜雪兒表示道吉是在伯雷過世後才出生，牠們並未有過交集也沒有血緣關係，但她認為道吉應該感知到了什麼，雖然兩隻狗狗沒見過面卻有著難以解釋的神奇聯繫，道吉的舉動讓蜜雪兒一家人都為之動容，「牠是最溫暖的狗狗，治癒了我們的心」。

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