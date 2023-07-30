炎夏帶狗散步的注意事項你做到了嗎？　最佳散步時間原來是這時段

隨著近日氣溫逐漸攀高，飼主帶著毛寶貝夏日旅行時，該怎麼做才能玩得消暑又清涼呢？

文：凱倫兒／滔客



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如何避免狗狗中暑

狗狗散熱僅靠舌頭和四肢腳底，往往天氣一悶熱就見到他們不停吐舌喘氣，飼主只要花點巧思，為毛寶貝提前做好剃短毛髮、準備涼墊等消暑攻略，就能迎接炎炎夏日。

需要注意散熱和中暑問題的品種

有著扁臉和皺縮鼻子的毛寶貝，因為先天生理構造特殊，更容易因散熱不易、呼吸不順的問題，呈現中暑現象，例如巴哥犬、北京犬、英國鬥牛犬、西施犬、法國鬥牛犬、拳師犬等更是夏天易中暑的常客，因此夏天時，飼主更需要保持環境通風和提供足量飲水，維持舒適環境，避免牠們中暑。

最佳散步時段

夏天，除了悶熱的天氣造成毛寶貝精神不佳、食慾下降外，白天烤得炙熱的柏油路也可能在飼主不知覺中，燙壞毛寶貝的腳掌，甚至造成掌墊脫落。因此，選擇清晨或傍晚時分帶著毛寶貝，到寬敞通風的寵物公園盡情奔跑，宜人的溫度能讓毛寶貝動得更健康。

新北市目前有15座寵物公園，除了中和動物之家和板橋動物之家兼具公園，提供毛寶貝運動休憩功能，新店的陽光公園每到晚上，更是飼主帶著毛寶貝運動的熱門場所。

台灣農業局長李玟表示，炎炎夏日飼主帶毛寶貝出遊時，千萬不可以把毛寶貝關在沒有空調或通風差的車內，悶熱的車內如同烤爐一般，容易使耐熱度差的毛寶貝中暑。

倘若飼主因一時疏忽，將毛寶貝關在車內而受傷，可依動保法第30條第1款規定，處1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰，毛寶貝不幸休克死亡，可依動保法第25條第1款規定，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

呼籲飼主夏日炎炎，做好通風、給足飲水措施，才能讓毛寶貝有個涼爽夏日喔！

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