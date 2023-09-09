寵物｜訓練狗狗時不要做的七件事　體罰及高壓逼迫隨時有反效果

狗狗在幼年時開始教牠們正確的行為，讓牠們可以更好的融入我們生活之中。如訓練狗狗上廁所、讓狗狗玩飛盤、不讓牠們亂吃東西拆家等等都是需要好好訓練的。訓練狗狗不要做這七件事，可以讓訓練更加事半功倍，家長們可以了解一下。



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1）堅決杜絕體罰

體罰對於狗來說是一種脅迫的方式，這個在訓練的過程中是千萬要不得的。其實狗狗跟任何動物都一樣，對人類都是抱有警戒心的，所以從狗狗們的立場來看，不明原因的打罵體罰就等於虐待，這樣只會讓狗狗更加畏懼你。

2）不要亂吼亂叫

就算是狗狗做的事情再錯，把你氣的夠嗆，也不能對牠們亂吼亂叫，因為狗狗聽不懂我們的語言，你的亂吼亂叫只會讓牠們更加迷茫。

3）不要追趕狗狗

追趕只會讓淘氣的狗狗更加興奮，膽小的狗狗更加恐懼，而且如果在戶外的時候，你的追趕並不能讓狗狗停下來，只會讓牠們跑得更快，這是非常危險的。

4）不能逼迫狗狗

狗狗不可能在第一時間就明白你的口令，所以在牠們無法了解口令真正意圖的時候，不要逼迫牠們，因為高度的壓力只會讓她們變得自暴自棄。

5）抓現行

無論狗狗做錯了什麼事情，都必須抓現行。因為事後懲罰是起不到任何作用的，而且事後再懲罰牠們，牠們也不知道自己到底做錯了什麼。

6）不要斷水斷糧

千萬不能用斷水斷糧這樣的方式來懲罰自家的狗狗，因為己所不欲勿施於人。

7）不要把狗狗當做出氣筒

生活中，在遇到什麼不順心的事情的時候，千萬不能把狗狗當做出氣筒，既然選擇飼養牠，那牠就應該是一位家庭成員，而不是你用來出氣的東西。

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