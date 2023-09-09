寵物｜訓練狗狗時不要做的七件事 體罰及高壓逼迫隨時有反效果
撰文：波奇網
出版：更新：
狗狗在幼年時開始教牠們正確的行為，讓牠們可以更好的融入我們生活之中。如訓練狗狗上廁所、讓狗狗玩飛盤、不讓牠們亂吃東西拆家等等都是需要好好訓練的。訓練狗狗不要做這七件事，可以讓訓練更加事半功倍，家長們可以了解一下。
▼▼▼訓練狗狗不要做這七件事▼▼▼►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+14
1）堅決杜絕體罰
體罰對於狗來說是一種脅迫的方式，這個在訓練的過程中是千萬要不得的。其實狗狗跟任何動物都一樣，對人類都是抱有警戒心的，所以從狗狗們的立場來看，不明原因的打罵體罰就等於虐待，這樣只會讓狗狗更加畏懼你。
2）不要亂吼亂叫
就算是狗狗做的事情再錯，把你氣的夠嗆，也不能對牠們亂吼亂叫，因為狗狗聽不懂我們的語言，你的亂吼亂叫只會讓牠們更加迷茫。
3）不要追趕狗狗
追趕只會讓淘氣的狗狗更加興奮，膽小的狗狗更加恐懼，而且如果在戶外的時候，你的追趕並不能讓狗狗停下來，只會讓牠們跑得更快，這是非常危險的。
4）不能逼迫狗狗
狗狗不可能在第一時間就明白你的口令，所以在牠們無法了解口令真正意圖的時候，不要逼迫牠們，因為高度的壓力只會讓她們變得自暴自棄。
5）抓現行
無論狗狗做錯了什麼事情，都必須抓現行。因為事後懲罰是起不到任何作用的，而且事後再懲罰牠們，牠們也不知道自己到底做錯了什麼。
6）不要斷水斷糧
千萬不能用斷水斷糧這樣的方式來懲罰自家的狗狗，因為己所不欲勿施於人。
7）不要把狗狗當做出氣筒
生活中，在遇到什麼不順心的事情的時候，千萬不能把狗狗當做出氣筒，既然選擇飼養牠，那牠就應該是一位家庭成員，而不是你用來出氣的東西。
延伸閱讀：怎樣訓練狗狗露出微笑？除耐心訓練教導外 還可用這方法幫牠
+16
親切地抱狗狗有錯嗎？撫摸、讚美也是表達愛意 聽聽訓練師怎麼說金毛尋回犬有亂吃東西壞習慣如何改善？ 除賞罰訓練外還可用這招4個簡易小指令訓練你家狗狗 帶汪星人看醫生這事變得事半功倍如何改善狗狗啃咬問題？ 教你訓練及解決方法 獎勵法測萬試萬靈教你訓練狗狗使用廁所 先了解排泄相關行為 配合獎勵事半功倍4步即可訓練狗狗握手 零食誘惑萬試萬靈 這時間的訓練功效最低3步教你訓練狗狗室外找東西 這2大事項要注意 循序漸進最重要如何訓練狗狗聽懂自己名字？ 取名宜易發音 訓練過程這行為勿做
【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】