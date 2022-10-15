4步即可訓練狗狗握手　零食誘惑萬試萬靈　這時間的訓練功效最低

怎麼教狗狗握手的本領？高高興興的養了一隻狗狗回來，是不是特別想好好訓練一番？說到這裡就有點頭疼了，該怎麼訓練呢？都有哪些本領可以讓狗狗學習呢？



別急，小編搜羅了一些可以把狗狗帶出去倍有面子的訓練方式，今天先從握手開始哦~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼如何訓練狗狗學會握手？即睇訓練方法▼▼▼

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1：讓狗狗在你面前坐定，可以用零食誘惑狗狗到你面前坐下。注意訓練時間不要選在飯後哦，這樣零食的誘惑力會減小。

2：當狗狗在面前坐好後，就可以開始握手訓練了。你需要一手拿著零食，一手攤平放在狗狗面前的地板，然後發出「握手」的口令。若狗狗輕輕抬起前腳，你就可以藉此機會握住，然後給予獎勵。

3：要是狗子沒有反應該咋辦？那當然它不動你動。用手指輕輕戳戳狗狗前爪引起它的注意後，把手再次攤開，只要狗狗伸爪碰你的手了，就已經無限接近成功啦！

4：當狗子已經學會把自己的爪子踩在你放在地面的手上時，你就可以慢慢抬高手掌高度，進行重複的訓練。最終，把手抬到一個適合的高度加強訓練就好了，每次訓練取得成果，都要給一定的獎勵哦！但也要注意每次訓練時間不要超過10分鐘，時間一長，就算有好吃的。狗狗還是會覺得厭煩的。

握手相對來說，對於狗狗的學習還是比較簡單的，只需要零食的誘惑狗狗自然就會用爪爪扒著你，這個時候你給一些進一步的引導，狗狗學起來就特別的神速。

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