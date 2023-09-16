鏟屎官將貓咪寄養結果要不回來　「爭寵」大戰後法院判：趕緊退貓

鏟屎官寄養貓咪，結果被橫刀奪愛，最後竟上了兩次法庭，這事你們怎麼看？



事情是這樣的，2021年6月，貓咪的主人範先生，在寵物店買了一隻布偶貓，起名「小米」，養了大概有半年。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2022年2月左右，因為個人原因，範先生需要給貓咪找一陣寄養，反覆斟酌後，最後確定了張女士。

倆人一番溝通，很快就把貓咪到了張女士處，同時，也快遞了貓糧、貓砂等相關用品。

可是令人沒想到的是，這一養就是4個月。

6月份的時候，範先生與張女士聯繫，準備支付寄養費用，想把貓咪帶回去，停止寄養。結果換來張女士一句：「我不要錢只要貓。」

範先生多次溝通，要貓未果，就把張女士告上了法庭。

不過張女士也很有意思，直接開始了反擊。先把貓咪的名字改為「寶貝」，後來直接購買寵物醫療險，並辦理寵物數字身份證來宣誓主權。

網友直呼：這才是真的「爭寵」啊！

訴訟過程中，範先生説：「當初在選擇寄養，是因為擔心父母沒有經驗，貓狗也會打架，另外，擔心貓咪在一些寄養場所，更多時間會待在籠子裏，很不忍心。」

發現張女士是個很熱心的人，於是就選擇了她。因為疫情原因，不能迅速趕回來，就耽誤了時間。

另外，範先生也支付了寄養等相關費用，繼而表示可是你喜歡歸喜歡，不能把貓咪佔為己有啊。

女士反駁説：「是範先生違約在先，自己養貓咪的時間並不比他少。」

她還説道，範先生並未對其寵物貓「小米」進行芯片注射或登記，無證據證明「寶貝」系其所有的寵物「小米」。

最後，她還提供了很多自己購買寵物用品的記錄、治療費用的發票。更是多次表達，自己養貓咪付出的精力比範先生多很多。

貓咪可能都想不到，有一天，倆人類為了爭奪自己，竟然如此的下功夫，也算是值了。

最後法院經過各方面瞭解，認為範先生通過買賣的方式取得涉案貓的所有權，將名為「小米」的貓咪送至張女士處寄養，現範先生要求返還，具有事實和法律依據。

張女士看到自己提供的證據，法院不予採納，因為不服，就來了個二次上訴，結果法院維持了原判。意思就是「趕緊退貓」。

兩個人各執一詞，看起來都有點道理，但對於寄養糾紛，還是需要遵循法律。最重要的，貓咪沒有受到傷害，這是我們最希望看到的。

最後，説一下寄養，這個其實還是需要特別注意的。

至於是選擇留守還是寄養，散養還是籠養等問題，這個喵耳朵已經寫過很多次科普了，大家可以去咱的公號搜索哈。

但有一點，選擇寄養，對象無非是商家或者個人，所以既然是合同關係，為了不必要的糾紛，大家記得一定要籤合同哈！

畢竟，貓貓那麼可愛，萬一誰要是看上你家貓主子了，不想歸還，那可咋辦呢？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】