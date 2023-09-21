女子參加朋友婚宴　臨走時打包40多桌剩菜　她回應：全是為了浪浪

如果是你，你會選擇在宴席結束的時候打包剩菜剩飯給流浪貓狗吃嗎？會覺得丟人嗎？



近日，四川成都。女子打包婚宴上的40多桌剩菜，餵給保護基地裏的上百隻流浪動物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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打包剩菜的女子叫阿猴，是流浪動物保護基地的義工。阿猴介紹，在基地裏有幾百條狗，一兩百隻貓。自己在社交平台發帖，希望舉辦宴會的人可以叫自己去打包剩菜剩飯給流浪動物吃。

帖子發出之後，真的有人主動聯繫了阿猴，邀請她去打包40多桌剩飯剩菜。果然，善良的人總能遇到善良的人！

託好心人的福，基地的毛孩子們能加一次大餐了。當然啦為了毛孩子們的健康考慮，打包回去的剩菜最好清洗掉多餘的調料再給毛孩子們吃。

網友大讚：既不浪費又能給毛孩子們改善伙食，值得學習！勤儉節約是我們中華傳統美德，應該大力推廣。阿猴拍攝了關於打包宴席的視頻，視頻發出後得到了一致好評。阿猴的這種行為值得我們每個人好好學習。畢竟每次看到宴席上剩下的大魚大肉都覺得好心疼。相信網友們肯定都有過這種念頭。只是礙於面子，不好意思。

小編決定放下包袱，以後出席隨身攜帶塑料袋，為打包剩菜做好準備（暗戳戳握拳）。打包後去喂小流浪們，它們一定很開心，想想都覺得美得很！

塑料袋：這潑天的富貴終於輪到我了！希望每一隻小流浪都能得到善待。

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