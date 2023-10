小心狗狗咳嗽！毛孩心臟病預防及照顧方法　小型犬是高危一族？

狗狗心臟病 是令人聞之色變的疾病,隨著年紀增長,罹患心臟病的風險越高,但是初期症狀卻讓人難以察覺! 狗狗心臟病常見品種有哪些?如何觀察初期症狀?怎麼預防或減緩心臟病?



汪喵邀請 專業獸醫師—高旗 教大家認識 狗狗心臟病 的預防及治療方式。

本篇內容可以了解到:

狗狗心臟病常見症狀 & 風險族群

心臟病診斷 & 治療

心臟病日常照護

心臟病營養保健挑選

貓狗常見心臟病大不同!

可以把心臟簡單切分成『心肌』、『瓣膜』、『腔室』和『血管』四個不同組成。如果瓣膜出現問題就是瓣膜性心臟病,例如:小型狗最常見的『退化性瓣膜疾病』;心肌出現問題,則稱為心肌性心臟病,例如:貓咪最常見的『肥厚性心肌病』。

狗心臟病 狗心臟構造

心臟就像幫浦,透過強而有力的收縮,將血液送到全身;瓣膜則是心臟單向的閥門,保持血液單一流向,防止血液逆流、累積在心臟。如果心臟某一部分出問題,就無法把血液中的氧氣、養分順利送到全身。

瓣膜性心臟病—小型狗最常見!

台灣小型狗狗最常見的心臟病屬於『退化性瓣膜疾病』。瓣膜性心臟病在任一瓣膜都可能發生,但是在『二尖瓣』發生的機會最高。二尖瓣退化時會逐漸變厚或脫垂,使瓣膜關不緊,最後造成閉鎖不全和血液逆流。血液累積在心臟或肺臟形成『鬱血』,心臟負擔變大,最終變成肺水腫或心臟衰竭。

瓣膜性心臟病一旦發生,通常是不可逆的,需要透過各種方式延緩惡化,並維持良好的生活品質。

狗狗心臟病風險族群—品種毛孩要小心!

常見的小型犬品種,例如:馬爾濟斯、博美、吉娃娃、迷你貴賓、約克夏、查理士小獵犬、西施犬、迷你雪納瑞、臘腸犬等,容易罹患瓣膜心臟病,且公狗比母狗多。

因為是退化性疾病,所以年紀大的狗狗更要注意,13歲以上的狗狗,約有30%會出現退化性瓣膜疾病。

狗狗心臟病 症狀—早晚咳嗽是警訊

心臟病初期

初期心臟病症狀不明顯,但可以注意到呼吸和體力下降的問題。

心臟病初期,症狀可能都不太明顯,常見的初期症狀,例如:運動能力下降、呼吸次數上升、睡覺頻頻換姿勢、睡不安穩或食慾輕微下降等,通常較細心的主人才會發現。

心臟病中後期

可能會出現呼吸急促、咳嗽、用力換氣、腹部變大、舌頭變紫、咳血水、急性癱瘓、休克或昏厥等。

咳嗽是心臟病非常常見的症狀,但和呼吸道疾病造成的咳嗽不易區別,兩者剛好都是小型犬好發疾病,診斷不容易。通常心臟病的咳嗽常見於晚上和清晨,且常見『濕咳』。無法明確區分時,可以藉由錄影和記錄發病時間讓獸醫參考。

狗狗心臟病診斷四步驟

Step 1. 聽診

懷疑毛孩有心臟病時,會先藉由『聽診』排除嚴重的問題。瓣膜性心臟病通常會有明顯的心雜音,但心肌性疾病則不一定能聽到雜音。

Step 2. 胸腔X光檢查

排除嚴重問題後,可以透過X光評估心臟大小、輪廓和呼吸道狀況。若心臟偏大且同時出現肺水腫的影像,就會高度懷疑心臟有問題。

STEP 3. 心臟超音波和心電圖

超音波和心電圖來可以確定是心臟的哪個部分出現問題,例如:瓣膜、心肌、腔室或血管。

STEP 4. 血液檢查

主要是排除心絲蟲感染、評估心臟病是否影響到身體其他器官並追蹤基本肝腎功能,因為開始進行治療後,會需要定期監控心臟病藥物對肝腎的負擔。

A-B1期的病患通常不需藥物治療,只需要定期追蹤(半年至一年進行健檢及心臟超音波檢查)和使用保健品。若超過B2期,可能就需要開始用藥控制、限制鹽分攝取,嚴重的C期或是D期病患甚至需要住院進行氧氣治療。

獸醫診間小教室

Q:狗狗心臟病鹽分限制建議控制在多少以下?

A:若演變成心衰竭,建議嚴格限制鈉的攝取在 0.3 % 以下,同時密切監控血液離子濃度。

狗狗心臟病治療方式

內科治療

以口服藥進行,主要以『利尿劑』、『血壓藥』和『強心藥』為主,根據病患狀況調整。退化性瓣膜疾病的病程緩慢,從聽診發現有心雜音到需要服藥藥物的時間可能長達數年。

服藥控制後,若能良好追縱控制,短期內也不會快速惡化,有機會維持數年良好的生活品質。但是因為藥物可能有副作用,需要定期進行檢查、追蹤確認腎臟功能。若使用利尿劑,要記得讓狗狗正常飲水,因為脫水反而會造成腎臟負擔或電解質不平衡。

外科治療

外科治療有機會早期治癒心臟病。若狀況允許,可以進行進行瓣膜修補或置換,但技術需要特殊的體外循環系統和手術團隊,目前以日本團隊經驗較豐富,在台灣仍不普遍。建議毛拔麻尋求心臟專科醫院的評估。

狗狗心臟病日常照護

保持環境溫度穩定、涼爽

心臟病容易在冬天或是溫差大時發病,因為氣溫較低會刺激血管收縮,使血壓上升、增加心臟的負擔導致。同時也要避免在大熱天時出門散步,因為狗狗散熱大口喘氣也會增加心臟的負擔。

避免劇烈運動

激烈運動或過於興奮時,會使心跳上升,增加『急性腱索斷裂』風險,這是一個非常緊急的狀況,會導致呼吸困難、虛弱癱軟,嚴重可能會死亡。

因此,保持動物待在涼爽舒適的環境和維持平穩心情,對於心臟病病患非常重要。

定期記錄呼吸及心跳次數

若有心臟病,平時要定期監控『休息或睡覺的呼吸次數及心跳次數』,呼吸次數上升可能是心衰竭的前兆,可能會比咳嗽惡化或昏厥的時間更早察覺。休息時的呼吸次數建議『自己和自己比』比較準確。

比如這個星期的呼吸次數和上星期比較,提早建立狗狗的基礎數值,才能知道呼吸的變化趨勢。一般來說,會希望每分鐘呼吸次數在30 次以下。

狗狗心臟病 營養保健

有心臟病的狗狗,建議使用大廠牌的均衡主食,較不會有缺乏特定營養素,例如:牛磺酸。嚴重心臟病(C 期以上),可能會需要吃處方食品,限制鹽分和特定離子的攝取。

營養補充品例如魚油(Omega-3)、左旋肉鹼(L-carnitine)、牛磺酸(Taurine)、輔酶Q10 等,大多具有加強心肌能量代謝的功能,可作為心臟病狗狗的額外補充。

魚油

富含EPA 和DHA,可加強心肌細胞能量代謝,同時具有抗發炎效果,已證實對於人或狗的心衰竭和心律不整有幫助,也能對抗心因性惡病質。

左旋肉鹼

是必需胺基酸,可幫助心肌的能量代謝,缺乏L-carnitine 可能和某些心肌病有關。

牛磺酸

在心肌細胞中含量較高,幫助維持正常心臟功能,缺乏牛磺酸和擴張性心肌病有相關。

輔酶Q10

可做為抗氧化劑並幫助心肌細胞能量代謝

瓣膜心臟病是小型犬常見的疾病,特別年紀大了更需要注意。雖然心臟病大多是不可逆的過程,但透過定期健康檢查、規律服藥和良好監控,絕大部分的毛孩都可以獲得很好的控制,就讓我們一起維持狗狗的『好心情』吧!

