八哥犬遭小孩大聲嫌醜 被嘲「黑到看不見」 牠傷心：我很難看嗎
撰文：聯合新聞網
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每一隻毛小孩都是最有特色的。一名網友帶著自家黑狗出門，卻被屢遭路人指指點點，甚至有小孩當眾大喊「這隻狗狗好醜」，狗狗一聽到自己被罵當場哭了起來，讓飼主相當傷心，難過的將狗狗照片貼到社群網站討拍，引發網友熱議。
X(原推特)一名網友「Sorame1011」家中飼養一隻黑色的11歲八哥（巴哥）犬烏魯瑪(Uruma)，日前他帶著愛犬一如往常出門散步，卻被路人指指點點，一名小孩看著烏魯瑪的模樣，甚至高聲大喊「這隻狗狗一點都不可愛」，非常有靈性的烏魯瑪立刻垂頭喪氣哭了，讓飼主相當傷心，難過的PO網詢問大家自家愛犬是不是真的那麼醜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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照片貼出後吸引超過9百萬網友討論，網友留言表示「不需要因為狗狗長得不是自己審美觀就這樣公然批評吧」、「明明就很可愛，八哥犬的扁臉超萌」、「每一隻毛小孩都是最珍貴的寶物」。不過也有網友認為狗狗的長相的確沒有很好看，但也不用因為這樣在意他人眼光。
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