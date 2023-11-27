主人測試牧羊犬　散步期間突然放開牽繩　牠秒變臉還生氣：搞什麼

牧羊犬是聰明服從性高的犬種，一名飼主分享帶自家澳洲牧羊犬散步的片段，聽話的狗狗只要一放掉牽繩就會出現激烈反應，立刻把繩子叼起來奉上。



一名外國飼主養了一隻迷你澳牧「杏仁」（Almond），他說杏仁是個好孩子而且相當黏人，他在遛狗時故意把牽繩放開，杏仁立刻機警停下腳步，直直盯著飼主看，接著自動把繩子咬起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主想要逗牠，故意轉身拔腿落跑，杏仁頓時慌了也急起直追，沒幾步就追上主人，撲上去強硬地把牽繩交到他手上，還發出不滿的低吼聲，似乎在埋怨主人怎沒好好牽住牠。

機靈的杏仁和飼主感情相當好，總一起從事戶外活動，像是滑雪、露營、路跑、登山等。網友表示：「狗：要抓好阿，不然我怎麼遛你」、「看孩子都嚇到氣噗噗了」、「真不知道誰是狗」、「好強的自我管理意識」、「狗狗差點以為自己要被遺棄了」。

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