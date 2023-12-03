史納莎躲角落死亡凝視這方向　詭異氣息令網民背脊發涼：嚇到失禁

國外有名飼主時常在社群平台抖音上分享與愛犬的溫馨日常，而近日一段影片卻意外在網路上引起網友熱議，原因是影片中的狗狗有著宛如人類般炯炯有神的雙眼，與毛茸茸的身體形成強烈對比，讓許多人看了都不安直呼「有點恐怖！」



從抖音用戶@SCARLETT.AND.MOXIE上傳的影片中可以看到，躲在牆角偷看主人的史納莎（雪納瑞）「莫西」（Moxie）有著如同人類般有神的雙眼，搭配著柔順毛髮模樣看起來相當反差，轉角陰影則為莫西增添了不少詭異氣息，看起來似乎「滿肚子壞水」的腹黑模樣在網路上瘋傳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然與其他狗狗有著「不同畫風」，但其實莫西就像其他備受寵愛的寵物狗一樣活潑貪玩，時常跟著主人外出散步玩耍，也常叼著球走來走去，就像孩子般天真的個性也讓主人寵溺直呼「就是個小天使呀。」

影片被分享到網路上後，累積超過210萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「背脊發涼⋯⋯」、「這讓我想起了『恐怖谷效應』」、「那隻狗身上有一個維多利亞時代小孩的靈魂」、「她有著人類無法理解的恐怖，這一切都是她精心策劃的」、「現在我真的在發抖」、「如果這是我家狗狗，我晚上真的會無法入睡」、「超可怕。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】