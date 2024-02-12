小狐狸從小跟黑貓一起長大後又分開 重逢瞬間倒懷撒嬌：想死你了
撰文：聯合新聞網
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跨物種友情往往最令人動容。一隻被救援的小狐狸在收容所跟一隻黑貓同住，後來因為某些原因分開，重新相逢時高冷的小狐狸立刻變成嚶嚶怪撲向黑貓懷中狂撒嬌，讓收容所飼育員都覺得相當感動。
綜合外媒報導，南非國際靈長類動物救援庇護所(International Primate Rescue shelter)有一隻叫做魯伯特(Rupert)的耳廓狐(fennec fox)因受傷被送到所內治療，剛好在這時候牠認識了住在同個園區的一隻黑貓威廉(William)，當時受傷的魯伯特與威廉相處得非常好，雖然不同物種卻建立深厚的友誼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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後來魯伯特被轉移到另一塊園區，與威廉分開好一段時間，本來飼育員認為牠們應該會認不出彼此，沒想到重新讓一狐一貓相聚後，原本看起來高冷的魯伯特竟然直接倒在威廉懷裡狂撒嬌，變身嚶嚶怪不斷磨蹭著威廉，感人的相聚一幕讓飼養員淚崩。
影片在網路上吸引不少網友觀看，網友留言表示「跨物種的感情永遠都是令人感動」、「雖然很感動但黑貓好像很高冷」、「直接變成嚶嚶怪的耳廓狐太可愛了吧」、「這就是犬科跟貓科動物差別，黑貓只是比較傲嬌而已」。
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