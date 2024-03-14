美國圖書館舉辦喵喵月　帶毛孩照片來可免去過期或損毀罰款

最近，美國麻薩諸塞州（馬薩諸塞州，麻省）伍斯特公共圖書館（Worcester Public Library）舉辦了一個喵喵月活動，真的非常有意思。



事情起因是前兩年的疫情，導致很多人在圖書館借書之後沒有還亦或者丟失損毀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這種情況是會被罰款甚至是封掉借閲權限，有人不想被罰款就會選擇不去圖書館，導致讀書的人越來越少。

但實際上，公共圖書館的存在是鼓勵大家讀書的，沒人來讀書就非常糟糕。

於是，為了讓大家都來圖書館讀書，喜歡貓的館長和工作人員們想到了一個特別好的辦法：

在三月期間，只要你能拿貓貓的照片去圖書館，不管是誰的貓，哪裏的貓，甚至是你畫的貓、貓科動物…都行，圖書館會免除你賬戶上的罰款，甚至免除會費。

大家還可以參加圖書館內舉辦的以貓為主題的活動，像是貓眼化妝教程，貓行為學專家的演講、diy貓玩具（可以給自己的貓製作，也可以捐贈給收容所的貓咪）……等

喵喵月開始沒幾天，就有400多個人帶着照片來圖書館，館長特地打造了一面貓牆，將這些小貓咪們的照片放在上面。

現在參與的人越來越多，相信以後回歸圖書館愛上讀書的人也會增加。

不得不說，這活動真的好棒啊！就算不用免除這些費用，如果讓我碰上也很樂意參加誒！

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