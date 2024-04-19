城大東莞分校獲教育部批准　開設14本科、碩士創科課程　9月開學

香港城市大學今日（19日）公布，教育部已向廣東省人民政府發函，批准正式設立城大（東莞）分校，將首批開設創科課程，如電腦科學與技術、智能製造工程等4個本科課程，以及電腦科學、電子資訊工程學、生物醫學工程的10個碩士課程，今年9月正式開學。



城大表示，在東莞開設分校是粵港澳大灣區高等教育合作的標志性成果；城大校長梅彥昌亦表示，城大（東莞）會秉承城大的辦學理念及「兩校一質」原則，繼續培育創科人才。



校園設在松山湖科學城 校董：科研氣氛濃厚

香港城市大學今日公布，教育部在今月16日向廣東省人民政府發函，正式批准城大（東莞）分校的設立，校園選址在大灣區綜合性國家科學中心啟動區的松山湖科學城，鄰近地區匯聚了廣東省實驗室、科技龍頭企業等。

城大校董會主席黃嘉純認為，該地科研氣氛濃厚，城大分校的加入望可成為產學研合作的重要樞紐。分校一期校園包括行政樓、學術樓、學生宿舍等，已在今年初啟用；而二期校園的工程將於2026年完成。

設4個本科課程及10個碩士課程 今年9月開學

城大（東莞）首批開設的4個本科課程包括電腦科學與技術、智能製造工程、材料科學與工程、能源與動力工程；以及10個碩士課程包括腦科學、電子資訊工程學、材料工程及納米科技、機械工程學、能源及環境、商務資訊系統、土木及建築工程、工程管理學、生物醫學工程、資料科學；全部將於今年9月開學。

秉承城大的辦學理念和「兩校一質」原則

城大在新聞稿表示，城大在大灣區設立分校，是與灣區合作高等教育的重要標誌性成果，有助城大在創新教育和培育人才方面的發展。城大校長梅彥昌續表示，城大（東莞）將會秉承城大在香港的辦學理念，而在「兩校一質」的原則下，城大（東莞）亦會繼續推動富互動性和創新的教育環境，以培育創科人才。

東莞市人民政府、城大和東莞理工學院在2020年初簽署辦學協定，一同合作開辦城大（東莞），將重點發展電腦科學、人工智能與數據科學、高端電子信訊、生物醫學工程、智能製造、先進材料、新能源、土木與建築工程以及數字經濟等領域，冀能為大灣區高水準國際化人才高地建設加入新活力，以及提升東莞的高等教育發展水準等。