理大提施政報告建議　倡成立航空航天統籌辦公室　助力產業發展

政府將於本月17日發表施政報告，理工大學科技及創新政策研究中心（PReCIT）向當局提交《2025年施政報告政策建議》，內容涵蓋發展經濟及改善民生兩大主題，包括建議成立「香港航空航天統籌辦公室」，鞏固香港航空航天研究資源，以及增加「一帶一路」獎學金和香港博士研究生獎學金名額，以吸引傑出人才。



理大副校長（研究及創新）兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒表示，憑藉本港作為全球創新樞紐的獨特地位及理大卓越的研究實力，校方致力於提出推動可持續增長、促進經濟活力並提升社區福祉的政策建議。



理工大學提交施政報告建議，內容涵蓋發展經濟及改善民生兩大主題。（資料圖片）

理大在發展經濟方面提出六項建議，其中包括鞏固香港航空航天研究資源，助力產業發展。PReCIT表示，現時本港航空航天資源協作不足，例如航空航天領域的各高校、企業與研究人員目前大多處於分散狀態。為促進跨領域合作及國內交流，建議當局設立「香港航空航天統籌辦公室」作為中央平台，並設立「香港航空航天專項基金」，以支持研發和公眾教育。理大並建議推出「技術快轉計劃」，以加速航空航天技術的商業化進程，促進國家航空航天技術的民用化。

在人才培養方面，理大建議政府支持設立航空航太工程專業課程，資助課程開發及引進國際專家擔任客座教授，並實施「香港航空航天青年英才計劃」，以支持青年學者赴內地實驗室或發射場接受技術培訓、在地實習及任務實踐。

其他經濟發展建議還包括加速香港旅遊業與服務業數碼轉型、推動香港低空經濟（LAE）發展、推動發展新能源汽車與綠色能源、推動建設碳交易與碳定價機制和推動工程領域向好發展。理大科技及創新政策研究中心聯席主席兼應用社會科學系系主任崔永康教授表示，理大的跨學科學者團隊依託大學前沿研究與專業知識，制定出基於實證的解決方案，既應對城市可持續發展的當務之急，也把握長遠機遇。

理大建議將「一帶一路」獎學金名額增至450個，以及把香港博士研究生獎學金名額增至600個，吸引傑出人才。（資料圖片/周令知攝）

增加獎學金名額吸引人才

改善民生發展措施方面，理大提出推動建設高等教育國際樞紐、提升市民健康水平和推廣可持續能源，創造可持續環境等三項建議。PReCIT建議，當局加快建設北部都會區大學城，擴大本地高校容量，維持高水準發展，並建議將「一帶一路」獎學金名額增至450個，以及把香港博士研究生獎學金名額增至600個，吸引傑出人才，提升科研能力及香港的國際地位。此外，設立特區政府擔保貸款機制以支持留學生，通過緩解就學經濟壓力，吸引全球學子來港深造，強化香港國際教育樞紐地位。

理大科技及創新政策研究中心副主任兼建築環境及能源工程學系首席研究員吳池力博士說，校方期待與特區政府及社區夥伴緊密合作，把建議轉化為切實行動，為香港創造充滿活力、富有韌性且可持續發展的未來。