水務署夥理大成立實驗室 促進研發「智管探」水管檢測機械人
撰文：蕭通
出版：更新：
水務署周一（9月1日）宣布成立管道機械人聯合實驗室，並促進研發命名為「智管探」的本地水管檢測機械人，以進入帶壓水管檢測供水管道內的狀況。署方同日與香港理工大學，以深圳市博銘維技術股份有限公司簽訂合作備忘錄，共同開發相關技術。
水務署署長黃恩諾在典禮致辭時表示，水務署一直致力與不同機構合作，研發和應用先進科技以推動香港智慧水務發展。署方期望透過管道機械人聯合實驗室，加速開發能應用在不同管道情況的智能機械人，進行高精準度的檢查，藉此減低水管爆裂和滲漏的風險，甚至有望監測水質狀況。
實驗室的核心目標是自主開發多功能的先進管道機械人技術，包括聲波傳感器、高清鏡頭和定位感測儀，再利用人工智能分析相關數據，以配合香港獨特的供水管網環境，當中包括不同物料、高水壓、多彎曲及多分支的挑戰。
同時，香港供水管網的獨特複雜性將作為理想的測試平台，有助內地管道機械人技術進入國際市場，發揮香港獨特的內聯外通作用。
水務署表示，預計未來將推動更多內地與本地智能探測技術合作及應用，助力國家及香港成為智慧水務的全球典範。
