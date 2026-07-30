講教育｜當機械人比你便宜：香港打工仔的終極淘汰賽

作者：時美真博士

最緊張的中學文憑考試放榜已過，今天想拉雜的談一下行業發展。



1. 怎樣看一個行業的發展？大多數人的標準是看行業發展的前景、金錢凝聚力及對人才需求等。只是時至今日，不可以不現實的問問：有另外一些「物體」可以填上這個行業的人力 /人才需求嗎？為什麼用「物體」這個怪字眼？主因是今天這個物體叫做「機械人」，但隨着這個物體變得越來越像人或甚至超越人時，我不知道會有什麼名字更適合這類進化後的機械人。最近收到朋友傳給我的一個關於機械人的視頻。技術性的資料倒不需要留意，反正是日新月異。關鍵是：留意機械人的價錢。以往由於高階的機械人所費不菲，所以大家計算一下自己的薪金及購買一個同等能力機械人的價錢，便覺得仍可高枕無憂。但現時再細看一下價錢，又幾乎肯定這價錢將會越鬥越平時！！這正正代表一個機械人代替自己的年日也越來越近。現時談AI去取代人或者懂AI的人取代不懂AI的人，可能已是陳腔濫調了。更需要急急關注的是：機械人有多大機會取代自己。當然首要擔心的是體力式、重複性高的工作（例如那些搬搬抬抬，一向很難請人的職位），看來是首批可能與機械人競爭的職位。以往筆者在教育專欄中經常提到：30多歲、主要從事體力式工作、沒有什麼學歷的人士，需要急急唸一個學歷去補救。現時看來，有沒有學歷都不是關鍵；只要是機械人也能夠操作的工作，該些行業中的人士，也要開始在其他行業內，看看是不是仍有存在的空間。

2. 部份地區已開始無人駕駛，這幾乎可以預期終於有一天：路上各類型車仍縱橫不絕；車上乘客依舊，只是司機可能已渺不見蹤影。被機械人取代還有點甘心，起碼是有一物體取代自己。但無人駕駛則是一手將司機飛走。年輕入行做司機的，不可不盡快考慮一些無人駕駛未必可以闖入的工作區域。

3. 攻讀翻譯的同學幾乎是一朝醒來，便發覺AI可以將一篇文章在瞬間翻譯得比自己更好。而且很多相關軟件甚至是免費！令想競爭也無從入手，因為總不可免費打工吧。是不是就攤開雙手捱打？也不是。學習翻譯過程之中亦會有其他的學習，可以靠此加一些其他速成學歷，急急轉行。這是標準窮則變、變則通。

談了這麼多行業上的洪水猛獸，也談談應變方法。每個行業的敲門磚，不外是學歷、工作經驗及工作能力；加油器是軟性技巧。筆者在電台節目，每一次遇到轉行的問題時，標準答案是：豐儉由人。有錢的可以去外國急急唸一個碩士。英國最快一年便可以完成。一般人士可以用持續進修基金攻讀一個速成課程或銜接學歷。工作經驗則較難，因為要入行才有工作經驗。所以較有可能的是相近行業的轉行。或魚目混珠式的將過往工作經驗描述成較相關的經驗；再用低薪去吸引僱主貪便宜取錄。變相用金錢買以後的工作經驗。

香港人一向務實。馬死不緊要，只要肯落地，仍可繼續向前行。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

