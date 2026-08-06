講教育｜聯招放榜：課程選擇決定未來　開學首月是轉系關鍵期

作者：時美真博士

聯招放榜。大部份學生、家長的注意力仍是：能否有院校取錄。再下來是那一所院校？再再下來的是什麼課程取錄？其實這次序應該是倒轉。最關鍵的，又會影響你將來一生就業發展的，應該是獲那個課程取錄。當然獲取錄的院校越有名氣，將來求職時那塊敲門磚也會強勁一些。



稍後開學時，同學的注意力有可能會是作為大學生的新鮮感。但同學可能忽略了開學的第一個月，其實是非常關鍵的時間。

1. 首先你會很清晰的看到自己在班上的位置。有些人一開學便如魚得水，有些人則是拼死命也覺得茫無頭緒。你不可不知道，如果你在這行發展，現時這些同學，將來都會是你的對手。如果你對這科的學習能力明顯地比其他人弱，也可想像你將來就業上也會比別人表現差。差少少還可以接受，如果差到完全跟不上，就應該適當地考慮自行引退。

2. 唸了某個科目後；很明顯的是你會有機會接觸到一些師兄師姐。請你盡量發揮交友能力，去了解一下這些師兄師姐對行業發展的看法。如果他們已經很後悔自己尚未及時轉系的話，那你應該趁自己時日尚淺，考慮一下是否要及時急轉彎？

大多數香港同學覺得入了某個課程，無論是學士學位或高級文憑/副學士；第一年便去轉學系是有點倉猝。以往筆者會同意；因為轉系不容易。但時至今日，又是另一個世界。

因現在已不是手持學位便有僱主搶着要的時代。要競爭一個好的職位並不容易。因此選一個自己較可以有表現的行業，變得非常之關鍵。亦由此推理說，如果有需要轉學系時，應該要當機立斷。

以下筆者假設：萬一你要轉學系時，你要有什麼準備？

a. 最直接轉學系的方法是用第一年的成績轉去本港另一學系，但遺憾是機會並不高。較有機會的是用這一年的成績轉去外國大學。記住當你申請海外大學時，不要申請入大學的第一年，而是申請Transfer （轉學系）。首先向現時校方申請成績單（transcript) ，呈交海外大學, 以便獲得這些已完成科目的豁免（exemption, advanced standing )。雖然有些入學要求：例如IELTS 等仍不能避免，但在取錄上的彈性，會比其他拿着中學文憑成績去申請的同學，較有優勢。所以記住：不要以為自己已經計劃轉其他學系便馬馬虎虎的唸。相反地，要有好的成績，才有機會轉去另外一個課程。

b. 另外一個轉系的方法，亦是大部份同學會採用的；便是重考。以較佳成績或甚至今年的成績，去申請另一個學系。雖然說重讀第一年，似乎是浪費。但相比以後幾十年，都要在自己不適合的行業中掙扎；那倒不如現時先花多一年時間走回正路。

3. 如果你對唸這學系有所懷疑，但又未能確定自己是否要轉系？則仍不需要太擔心；因為現時還有一個最後補救的方法，這便是在畢業後，再唸一個其他行業的碩士，幫自己轉行。或者取巧一點，在有機會選科時，盡量選一些有助入其他行業的科目。或中途唸一些短期課程；甚至做一些有關行業的兼職，使自己畢業時，有機會進入一些對自己比較有利的行業。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

