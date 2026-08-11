講教育｜推兒童心理環保20載　羅健明：人類價值是AI「防彈衣」

作者：區月媚

畢業於英國倫敦帝國學院電子工程系、曾在新加坡擔任晶片設計師——擁有純理工背景的羅健明，二十年前卻做出了一個驚人的轉身。他放下冷硬的晶片，專注於推動香港兒童的品格教育與早期心理介入。他接受訪問時表示，2003年沙士肆虐，社會瀰漫恐慌，由於察覺到幼童同樣承受着未知的恐懼，他便開始舉辦兒童心理健康講座。「如同環境垃圾一樣，內心的『情緒垃圾』若不清理，日積月累一定會爆發。」基於這份初心，羅健明於2006年創立「兒童心理環保基金會」（基金會）。



家長如何應對迷惘的AI時代

今年基金會剛好迎來20 週年，世界也剛好步入AI 狂飆的科技年代。當家長正為子女如何迎戰 AI 感到迷惘時，這位比任何人都熟悉科技發展的昔日工程師，在訪問時卻帶着一如既往的理性，「面對AI時代，知識與技能極易被取代 ，好似我以前要花費不少日子才能為學童構思的一千個行善動作，如今AI兩分鐘便能生成，真的不可思議。」不過，他隨即補充說，「人類的未來，在於捍衛AI無法取代的特質。」至於如何劃定人與機器界線的黃金法則，他毫不猶豫立即回答，「這就是人類專屬的同理心與核心價值觀。」

第二屆「小小慈善家」「慈善星期二」大使頒奬典禮。

「其實答案不在於科技本身，而在於AI永遠無法複製的人性。」羅健明表示，「當機器比人類更懂運算與寫作時，許多家長與教育工作者都不禁陷入集體焦慮：我們的下一代，究竟該如何立足於被 AI 翻轉或取代的未來？」他認為，「唯有盡早介入幼童教育，為小朋友打好堅實的心理與道德基礎，培育出具備仁慈與同理心的強大心靈，才是我們在AI時代，能給予下一代受用一生、最堅固的『未來防彈衣』。機器運算再快，也不懂得真正的同理心，更沒有誠實與誠信的道德底線。」

學童焦慮從「功課」變成「屏幕」

能夠營運非牟利機構20年絕不容易，20年來羅健明陪伴了一代又一代的香港兒童成長，也見證了這座城市教育生態的變遷。「20年前香港學童的壓力和不快樂，多數來自實體的功課、考試和父母的期望；但來到科技大爆發的今天，孩子們面臨的則是無形的『數位焦慮』。」

「長青共融 - 身心環保 」服務。

科技的普及與網絡世界的碎片化，讓新一代港童過早被屏幕俘虜。羅健明表示，兒童在社交媒體上看着虛擬的完美世界，產生了嚴重的比較心態與孤獨感。「過去的污染是外在的學業壓力，現在的污染是內在的、心靈的孤獨。」 他指，基金會的課程亦要與時並進，從早期的情緒管理，演變成教導孩子如何在喧鬧的網絡世界中「定心」，如何建立真正的社交連結。

用「十大價值觀」培育小小慈善家

「小小慈善家」。

為了幫助兒童清理內心的情緒垃圾，羅健明表示，基金會十多年前已開始舉辦「小小慈善家」培訓計畫，旨在透過不同程度的工作坊和培訓，培養幼兒十種正面慈善品格價值觀，包括五項專注內心修養的「內在品格」：仁慈、誠實、尊重、開明和慷慨；以及五項專注外在實踐的「社會關懷」：感恩、同情心、同理心、責任感和誠信，讓兒童積極響應參與全球慈善運動。

十大慈善價值觀。

羅健明表示，「十大慈善價值觀」是參考專業籌款人協會的準則，將慈善轉化為從小扎根的品格教育，「這『十大價值觀』，徹底打破了傳統慈善等於『有錢人施捨錢財』的刻板印象。」他指出，基金會巧妙結合了美國史丹福大學心理學家卡羅爾・德韋克教授創立的「成長型思維模式」鼓勵方法，將這十個抽象的概念，拆解為一千個可在家庭、學校和社區執行的具體行善動作。「近年，這套創新的教育模式更成功與企業的 ESG（環境、社會和企業管治）責任及長幼共融相結合，讓兒童在平等的互動中學會關懷社會，在助人中建立無可替代的自信。」

生命影響生命 懷抱父親的正直

「小小慈善家培訓計劃」2020-2021。

每個人行善的起點，往往藏在童年的記憶裡，羅健明對品格的堅持亦源於原生家庭：父親為人正直，母親虔誠且日復一日實踐微小善行，這讓他堅信「身教重於言傳」。

作者簡介：



區月媚

前教育版副總編輯、資深傳媒人

