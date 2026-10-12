史丹福全球首2%科學家出爐　本港五間大學逾千學者榮登榜單

美國史丹福大學最新發布2026年度「全球首2%頂尖科學家」榜單，本港多間大專院校表現亮眼，五間大學合共超過1,000名學者榜上有名。其中，中文大學有469名入選學者，城市大學亦有約400人上榜，港科技大學則有20名學者同時躋身雙榜全球十大；此外，教育大學創下73人入選的歷史新高，嶺南大學亦有54名學者榮登榜單，展現香港雄厚的研究實力與國際科研影響力。



中大469學者入選 盧煜明等三人躋身學科全球前十

中文大學共有469名學者獲列入名單，較去年增加38人。在各自的學術領域中，共有53位學者名列全球前100位，較去年增加6人，當中更有三位知名學者躋身所屬學科全球前十。

位列全球前十的三位中大學者 中大學者 所屬學術領域 全球學科排名 盧煜明教授（校長） 一般臨床醫學 第3位 趙建豐教授（課程與教學學系） 教育 第5位 關美寶教授（卓敏地理與資源管理學） 地理 第5位

三位知名學者躋身所屬學科全球前十。（中大提供）

其中，趙建豐教授於全球學者年度引文影響力總排名位列第219位，榮膺全港第一。以2025單年影響力計算，中大醫學院入選學者由去年177人增加至今年的189人，當中17人名列全球前100位，印證中大在醫學科研領域的國際領導地位。

盧煜明教授（校長）（中大提供）

趙建豐教授（課程與教學學系）於全球學者年度引文影響力總排名位列第219位，榮膺全港第一。 （中大提供）

關美寶教授（卓敏地理與資源管理學）（中大提供）

城大約400人上榜 兩學者躋身全球首700名

城市大學在「學術生涯引文影響力排行榜」中共有263名學者上榜，較去年增長7人；若連同「年度引文影響力排行榜」，城大合計約有400名學者入選。校方多位管理層均榜上有名，包括署理校長李振聲、高級副校長（創新及企業）楊夢甦、副校長（研究）梁美儀及副校長（社區聯繫及協作）陳志豪。

在教資會資助大學中，僅有四名學者躋身全球首1,000名，城大獨佔兩席，分別為胡曉明講座教授（納米材料）張華及信興教育及慈善基金講座教授（工程學）陳關榮，兩人均名列全球首700名。在學科表現方面，陳關榮與楊建文講座教授（可持續工程學）劉錦茂分別在高踞全球第6位及第8位；全校共有15位學者在所屬領域名列全球前50位。

城市大學在「學術生涯引文影響力排行榜」中共有263名學者上榜，較去年增長7人；若連同「年度引文影響力排行榜」，城大合計約有400名學者入選。（城大提供）

科大20人躋身雙榜十大 佔全校教研人員約四成

科技大學在「年度影響力排行榜」及「終身影響力排行榜」分別有244名與205名學者入選，上榜人數佔全校實任教研人員約四成。其中「年度榜」人數按年上升約10%，「終身榜」增幅更逾18%。

另外，科大共有20位學者在所屬領域同時榮登兩項排名的全球前十行列。機械及航空航天工程學系教授林銓振在材料領域奪得雙榜全球第一；副校長（大學拓展）吳宏偉及計算機科學及工程學系教授丁存生，亦分別在地質與測繪工程及網絡電訊領域高踞年度全球第一、終身全球第二。科大首席副校長郭毅可表示，科大研究論文數量年均增幅達10%，校方正提供完善的科研轉化支援，切實將學術成果落地應用。

香港科技大學於美國史丹福大學最新公布的2026年「全球首2%頂尖科學家」名單中表現亮眼，共有244名及205名學者分別榮登「年度影響力排行榜」及「終身影響力排行榜」，入選人數佔整體實任教研人員約四成。（科大提供）

教大73人入選創歷史新高 逾半來自教育領域

教育大學今年共有73名學者入選名單，較去年大幅增加逾三成，創下創校以來歷史新高。當中更有41位學者成功躋身全球首1%頂尖科學家行列。

入選學者涵蓋21個研究範疇，逾半數（37位）深耕於教育學專業，其餘涵蓋人工智能、語言學、環境科學、心理學及腦神經等領域。適逢教大慶祝正名十周年，校長李子建表示，新學年大學已從亞洲及歐洲頂尖學府延攬15位傑出教授，未來將配合《策略發展計劃2025–2031》，持續推動跨學科融合與全球合作，助力香港發展為國際教育樞紐。

教育大學今年共有73名學者入選名單，較去年大幅增加逾三成，創下創校以來歷史新高。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

嶺大54學者榜上有名 校長秦泗釗蟬聯全港第一

嶺南大學共有54位學者躋身名單，較去年的43人大幅攀升25%，當中21位學者名列學科領域全球首100位，更有六位學者在所屬領域位列全國或全港第一。

校長秦泗釗在工業工程與自動化的學術生涯組別繼續蟬聯全國及香港特區第一位。副校長（研究及創新）姚新在人工智能與影像處理組別位列全國第四、全港第一；學術暨教務副校長陳漢夫及嶺南高等研究院院長Richard M. Walker亦分別在計算數學及公共管理組別勇奪全港第一。秦泗釗表示，嶺大於2026/27學年引進59名來自全球百強院校的學者，體現文理融合的跨學科發展特色，進一步壯大科研力量。