職業訓練局（職訓局）今日（11月19日）公布，已獲政府同意，透過公開招聘委任前民政事務總署署長張趙凱渝為新一任執行幹事，任期由2027年1月1日起生效，接替即將卸任的唐智強。職訓局表示，張趙凱渝具備公共行政、政策制訂及機構管理經驗，理事會相信她將引領局方推動本港職業專才教育發展。



VTC公布委任張趙凱渝女士為新執行幹事，由 2027年1月1日起生效。（VTC提供）

張趙凱渝服務政府近40年 曾任民政事務總署署長

張趙凱渝於1986年加入政府，服務近40年間曾於多個決策局及部門任職。她於2016年至2019年出任環境保護署副署長，2019年至2022年出任運輸及房屋局副秘書長（房屋）兼房屋署副署長（策略），並於2022年起出任民政事務總署署長至2025年退休。

職訓局主席林健鋒表示，張太擁有卓越的領導和管理能力，以及廣闊的政策視野，對香港未來人才發展需要具深刻見解，相信她將帶領VTC進一步深化與政府、業界及社會各界的合作，培育更多配合經濟轉型及產業發展需要的人才，為香港及國家的高質量發展注入新動力。

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職訓局感謝唐智強任內貢獻 推動多項校舍及內地發展

林健鋒同時感謝即將卸任的執行幹事唐智強，指他自2022年上任以來帶領職訓局在多個範疇取得重要成果，加強了職專教育與產業需要的聯繫，為局方及職專教育的長遠發展奠定堅實基礎，理事會對其任內貢獻深表謝意。

唐智強任內推展多項校園設施發展項目，回應產業人才需要。他亦帶領局方成立香港資訊科技學院，是本港首間專注培育資訊科技人才的專上學院。同時鞏固持續專業進修優勢，協助各行業從業員提升技能以應對產業轉型。此外，唐智強推動落實職訓局在中國內地的發展策略，於深圳成立首個中國內地運作中心促進交流協作，同時與團隊推動人工智能策略以提升機構營運效能。