VTC茶果嶺新校舍獲國際建築大獎　展現職專教育發展藍圖

職業訓練局（VTC）茶果嶺新校舍發展項目設計，獲「International Architecture Awards 2026」學校與大學（Schools and Universities）組別大獎。項目整體概念以「海納百川」的包容精神為核心，配合以「百花齊放」為園境種植主題的海濱長廊，以及「海闊天空」的室內設計理念，象徵職專教育的多元化與學生的多樣性才華與發展潛能。



職業訓練局（VTC）茶果嶺新校舍發展項目設計，獲「International Architecture Awards 2026」 學校與大學（Schools and Universities）組別大獎。（VTC提供圖片）

項目早前曾獲國際知名的「環球未來設計大獎 2025」金獎，校方對項目再次獲得國際建築界肯定感鼓舞，認為這項殊榮不僅表揚團隊在校園規劃及設計方面的專業成果，亦有助進一步提升香港職專教育在國際舞台上的影響力，此外，亦進一步印證項目在建築設計、校園規劃及教學空間創新方面達到國際水平。

VTC表示，將繼續推動校園發展及設施提升，營造配合產業發展需要的學習環境，支持香港培育高質素人才，促進社會及經濟可持續發展。

VTC茶果嶺新校舍的設計意念以水波動態為靈感，校園宛若巨輪啟航時牽起的水花，象徵學子乘風破浪、邁向未來

向海外展示香港職專教育發展成果

作為獲獎項目，VTC茶果嶺新校舍發展項目將於今年9月中至10月中期間，在希臘雅典歐洲建築藝術設計及城市研究中心舉行的建築展覽中展出。

VTC茶果嶺新校舍發展項目整體概念以「海納百川」的包容精神為核心配合「百花齊放」為園境種植主題的海濱長廊，以及「海闊天空」的室內設計理念象徵職專教育的多元化與學生的多樣性才華與發展潛能。

規劃理念構建未來校園願景

項目設計採用新的校園空間規劃原則﹕「未來導向及靈活的跨學科校園」，並運用「PEST分析」作為規劃工具，從政治、經濟、社會及科技四大範疇評估和探索設計佈局的潛在機遇，為校園注入靈活性與前瞻性，提升校園整體協同效應。設計團隊以多層純白色的波浪造型架空花園平台，連接東西兩座大樓，並於一樓戶外平台與茶果嶺海濱長無縫接駁，增強校園與社區的連貫性。