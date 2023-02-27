220名本地大學生獲「領展大學生獎學金」　中大兩學生連續4年得獎

領展房地產投資信託基金今年向220名本地大學生頒發「領展大學生獎學金」，每人獲頒20,000元獎學金，他們來自不同的學科和背景，其中中文大學兩名學生更連續四年獲頒獎學金。



領展房地產投資信託基金2月25日舉行「領展大學生獎學金」獎學金嘉許禮。（領展提供圖片)

11間大學代表上周六（25日）出席嘉許禮，包括中文大學校長段崇智、都會大學校長林群聲教授、浸會大學副校長（教與學）周偉立等。領展主席聶雅倫在典禮上表示「我們相信年輕人是創造更好未來的關鍵」，獎學金今次接受來自三間自資院校的學生申請，因此首次有來自所有11間合資格大學的學生得獎。

中大主修生物化學系的薛家俊（右三)及主修心理學的蘇泳茵（右四）連續四年獲獎，與校長段崇智（左二）和領展主席聶雅倫（右一)等合照。（領展提供圖片)

220位得獎學生當中，中大主修生物化學的薛家俊及主修心理學的蘇泳茵連續四年獲獎。

領展表示，是次獎學金申請人數超過 2,000 人，創歷史新高。香港社會服務聯會按申請人的學業成績及社會服務紀錄，甄選出超過300人，並由50位不同界別代表組成的評審團，於去年11月19日親臨領展總部參與評審面試，就學生在團隊協作及溝通技巧、邏輯思維及演示、以及社會服務三大範疇的表現作出評核。