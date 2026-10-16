記憶體飆升　舊iPhone變寶？　回收市場直擊、同款機可相差3000元

AI基建狂潮，推高存儲晶片需求！三星、SK海力士、美光等大廠將產能轉向HBM高頻寬記憶體，令消費級 DDR4、LPDDR4等常規晶片供應緊張。這股短缺潮也殺到二手回收市場，廢舊手機裡的相關內存晶片突然成了稀缺品！



綜合業界消息，二手iPhone回收價普遍較年初上升7.3%，惟同一型號的二手機，不同回收渠道的報價各異，隨時相差可達3,000元，如何貨比三家才不致吃虧？另外，有專家提醒，賣舊機前必須徹底確保數據轉移成功，而不僅僅是恢復出廠設定。



據業界消息，二手iPhone回收價普遍較年初上升7.3%。（Unsplash@Bagus Hernawan）

回收價比年頭高7.3%

二手iPhone回收價行情，首先受新機出台影響。據位於牛頭角的二手手機回收商Goodevice 負責人何先生指出，iPhone舊機回收價一般每年3月開始上升，直至9月，到10月新機一出便掉價。

以iPhone 16 128G A等級為例，年頭回收價3,700元，9月升至4,000元，10月新機發布後便回落至3,900元。但他表示，即使回落，對比1月仍然高出7.3%。

iPhone 使用的內存晶片（RAM / 記憶體）主要是採用 LPDDR 類型的動態隨機存取記憶體（DRAM）。存儲晶片價格飛升的大環境下，部分型號的iPhone回收價「再值錢」一點。該業內人士指，iPhone 15系列至iPhone 17系列當中，512GB和1TB大內存機型回收價會再多100元至250元。

回收商指二手安卓機的升幅亦顯著。（網上圖片）

何先生亦提到他回收二手機時的觀察，指二手安卓﹙Android ) 機的升幅更誇張，「以前50元沒人要，現在收到100元，至少升50%。」有回收商以華為Mate 40 Pro為例，報價從年初的140元升至280；無法開機的報廢機報價約 120 元，相比年初一20元的底價，升幅達到數倍。 另有回收商以華為 nova 5i 為例，回收價從 200 多元一度漲至 360 元左右。

記憶體升價成新機加價導火線

事實上，存儲晶片飆升，Apple官方亦調整了回收策略。今年8月，Apple上調多款iPhone、iPad、Mac及Apple Watch的回收價，部分型號的trade in價「不跌反升」，例如iPhone 17 Pro，功能外觀完好的舊機最高可Trade In獲取超過6,000元回報。

另一邊廂，蘋果上月發布會，除摺疊屏手機外，還發布了新一代Pro機型：iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max。兩款產品起售價分別為1,199美元和1,299美元，比上一代產品分別高出100美元。有分析指出，蘋果此次新品升價的核心原因是內存和閃存芯片價格暴漲‌，蘋果不得不把一部分成本轉嫁給消費者。

Apple被推斷此次新品升價的主要原因是內存和閃存芯片價格暴漲‌。（網上圖片）

翻查資料，給蘋果供貨存儲晶最多的是美國的美光公司，其年中透露公司記憶體晶片十幾年來只賣蘋果5美元，現在賣50美元，升幅達10倍。

價格大比拼：同一部機，邊度放最抵？

手上舊iPhone的回收價雖有升幅，但各回收商出價差距甚大，貨比三家才不致吃虧。記者對比了官方、大型連鎖店及街鋪的報價，發現同一款舊機差別超過2,000元。

以 iPhone 16 Pro Max﹙256 GB﹚ 為例，Apple 官方 Trade-in 報價為5,750元，豐澤特高回收價為6,560元，而先達街鋪參考價則高達7,000元至9,100元。同一部手機，街鋪最高與官方最低價之間相差逾 3,000元，差距超過5%。即使是差異最小的iPhone 13 Pro，街鋪最高價2,800元與豐澤2,350元亦相差450元。

另外，不同代iPhone回收價差異同樣顯著，反映折舊速度快。Apple官方Trade-in中，iPhone 17 Pro Max（8,750 元）與iPhone 13 Pro（2,500 元）相差6,250元；先達街鋪的差距更可達9,200元。這反映旗艦新型號保值能力遠高於舊代機型，舊機在街鋪的議價空間亦更狹窄，隨時「愈舊愈唔值錢」。

回收Tips 專家尤提醒App 轉移！

記者在平日上午11時半實地走訪先達廣場，原以為平日早上人流較疏落，但原來已人頭湧湧，好幾間回收舖前面都有人拿着舊iPhone排隊等報價。

但在回收舊機前，也勿掉以輕心，尢其是應用程式的轉移。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑受訪時以其親身經歷提到，銀行App的轉移往往比想像中麻煩。他指，因為不少銀行App基於保安理由，即使圖示出現在新機桌面，仍可能要求重新登入、裝置綁定或身份驗證，一旦舊機已清空或賣出，驗證程序便可能「卡死」。

他強調，放機前應至少把常用的銀行及支付App全部開啟一次，確認登入正常、轉帳驗證方式可用，才處理舊機。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。( HK01資料圖片）

放機前必看Tips！



1. 電池健康度低於80%或會被扣費。有回收商表示，屏幕完好度和電池狀態是估價的重要考量，電池健康度低於80%通常會被扣減，因為買入後需要另行更換電池。例如店家通常會直接判定電池已老化，並從回收價中扣除約300元至500元。

2. 維修記錄影響價格。曾維修主板（如擴容改內存）可能直接影響回收價。非原廠零件維修過的機，扣減幅度通常較大，屏幕非原廠維修記錄可能導致殘值明顯下跌。

3. 留意時機。有業界受訪者提到，每年高峰窗口期可能是2月、9月、12月。他提醒，10月跌價是常見現象，但12月或會回升到9月高峰，因為換機客戶該換的都換了，二手市場變回供不應求。不過這個說法屬於其個人經驗，實際走勢仍需觀察。

4. 找標準化回收系統的商鋪。不要全程口頭報價，正規回收商應該明確列出每一項扣費原因，在你確認接受最終報價前不會強行回收。

5. 壞機也有回收價值。壞機仍然收，但可能作為「統貨」處理，價格較低。不過要留意：部分故障機可能有殘留客戶資料，正規回收商一般不回收不能退出個人賬戶的手機，因為可能是遺失或來路不明。

6. 任何內置可拆存儲晶片的電子產品或都有回收價值。除了手機，電腦、筆電（DDR4/DDR5內存條、SSD較搶手）、平板、智能手錶、顯卡、相機都在回收範圍。有業界受訪者提到：「凡內置可拆存儲晶片嘅電子產品，2026都喺回收範圍。」