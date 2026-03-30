舊手機回收價暴升！iPhone 4大陸回收價升80倍　因一關鍵零件值錢

舊手機回收價暴升｜大家手上或多或少都有幾部舊手機，由於賣出去的回收價往往低得令人卻步，又仍能使用就一直放在家中沒扔也沒有賣。然而，大陸市場卻掀起了一場舊手機回收熱潮。曾經乏人問津的 iPhone 4，其回收價格竟然在短時間內暴漲 80 倍。



舊機身價暴漲

回顧不久前，像 iPhone 4 這種上市超過十年的舊型號，在華強北的回收行情極其低迷，一部機往往只能賣到 5 元人民幣左右。但根據大陸 3C 產品回收商的最新數據，回收價攀升至 300 多至 400 元人民幣。這種翻天覆地的變化不僅限於蘋果產品，其他品牌的舊機同樣迎來第二春。

例如十年前的國產品牌 OPPO R9，以往回收價僅 5 至 10 元人民幣，現時已升至 80 至 90 元；華為、榮耀等品牌的二手機價格亦有明顯升幅。走進各大電子城，隨處可見「高價收購二手機」、「以舊換新」的醒目廣告。即使是螢幕碎裂、機身殘破的報廢手機，在回收商眼中依然具備極高的商業價值。

只為機身的核心關鍵零件

回收商之所以願意重金禮聘這些殘舊手機，真正的目標鎖定在機身內部的主機板。回收商透露，目前最值錢的是主機板上的兩塊關鍵晶片。隨著人工智能（AI）浪潮席捲全球，大型數據中心與 AI 伺服器對高階儲存晶片的需求呈爆炸式增長。受此影響，三星（Samsung）、美光（Micron）等全球記憶體大廠紛紛調整生產線，將主要產能轉向利潤更高的企業級高階晶片。

產能的傾斜直接導致了消費級儲存晶片的供應短缺。在供需嚴重失衡的情況下，舊手機、舊電腦內的閃存晶片（Flash Memory）變成了珍貴的替代資源。有回收業者表示，單是拆解出來的一堆舊晶片，便能賣出過萬港元的價格。這亦解釋了為何即便手機功能已完全報廢，只要內部的晶片完好，依然能賣得好價錢。

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賣二手機的個人私隱風險

然而，二手機回收市場的火熱，亦引發了專家與公眾對資安問題的憂慮。復旦大學訊息學院教授凌力指出，用戶平時在手機中保存的通訊錄、相片以及各種社交紀錄，全部儲存在閃存晶片中。最值得留意的是，閃存晶片的儲存特性具有永久性，即使簡單點擊「刪除」或「格式化」，數據往往並未真正消失。凌力教授建議，最保險的處理手段是在清空訊息後，再利用大量無關痛癢的大型檔案（如無意義的影片）反覆覆蓋內存空間。只有透過多次覆蓋，才能確保原有的私密數據難以被恢復。

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