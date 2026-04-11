華強北二手手機回收價暴漲10倍　iPhone反而最不值錢？

【Apple iPhone/Android/二手手機回收價】在深圳，如果你想感知最新的全球電子產業動向，去華強北走一圈就夠了。最近，這裏的空氣裏飄着一種焦灼而興奮的氣息。起因是一個聽起來有些荒誕的熱搜：舊手機回收價暴漲五六倍。



在遠望數碼商城和賽格電子市場的狹窄過道裏，小推車輪子碾過瓷磚的轟隆聲比以往更密集。那些曾被當作「電子垃圾」的報廢手機，一夜之間成了硬通貨。原本幾十塊錢（人民幣，下同）的「板磚」，價格翻着跟頭往上漲，有的甚至飆升了10倍。

那些曾被當作「電子垃圾」的報廢手機，一夜之間成了硬通貨。（深圳微時光授權使用）

有人感嘆，家裏壓箱底的屏幕碎裂、連機都開不了的舊手機，竟然成了跑贏通脹的理財產品。誠然，在這個被稱為「中國電子第一街」的龐大系統裏，沒有真正的垃圾，只有放錯位置的資源。但在這場財富神話的背後，華強北的老闆們正經歷着一場從「瘋狂囤貨」到「暫緩打款」的變化。

狂熱與退潮 當「電子垃圾」成為續命血包

老岳的櫃枱在遠望數碼商城一樓，位置不算顯眼。頭頂的白熾燈打在他略顯疲態的臉上，最近半個月，他的嗓子一直是啞的。

「前段時間，那是真的瘋。」老岳指着櫃枱上堆成小山的一摞破舊機身，大多屏幕碎裂，後蓋斑駁，有的甚至機身彎折，連開機鍵都按不下去。

放在前兩年，這些東西按斤稱重，收破爛的拿臉盆換來，拆出微量的金屬賣廢品。 老岳

但2月份開始，收購的趨勢變了：只要主板還在，不論品相，通通要。華強北的狂熱總是來得快，去得也快。在經歷了近兩個月的瘋狂吸納後，老岳擺了擺手：「現在熱度下降了，大家都囤了很多，華強北的倉庫也算是達到飽和了。」

他解釋起這波魔幻行情的來源：並非華強北商家的集體炒作，而是源於新手機市場的價格震盪與全球晶片供應鏈的連鎖反應。

AI服務器對存儲晶片的需求激增，導致此類產品供不應求，並將存儲晶片的暴漲直接傳導至下遊消費電子產業。（Getty Images）

隨着AI產業的爆發，AI服務器對存儲晶片的需求激增，導致全球存儲類產品供不應求。存儲晶片的暴漲直接傳導至下游的消費電子產業，

新手機漲價，晶片供應不上，舊手機拆出來的料，就成了國產機『續命』的血包。 老岳

以前回收一台只值50塊錢的廢舊安卓機，前段時間能漲到150元甚至兩三百元。那些被拆解下來的存儲晶片、攝像頭模組、微控制晶片，經過檢測和翻新，又會以另一種形態，重新流入龐大的電子製造鏈條中。在這場自下而上的資源搜刮中，全國各地都在回收舊手機，龐大的回收網絡最終收束，貨源盡數流向華強北。

全國各地都在回收舊手機，龐大的回收網絡最終收束，貨源盡數流向華強北。（深圳微時光授權使用）

在中山回收廢舊手機的陳哥，是華強北龐大供貨網中的一個節點。前段時間，嗅覺敏鋭的他加大了回收力度，主動上調了回收價格，每天去客戶家裏上門回收。那兩個月，因為利潤可觀，他將成百上千台舊手機發往華強北——在這個江湖裏，規矩很簡單：哪家商戶報價高、結款快，貨就發給誰。

但從3月下旬開始，陳哥明顯感受到潮水的退去。當時，他照例在微信上詢問華強北的幾位常客當天的報價，得到的回覆不再是前些日子熱血沸騰的「有多少要多少」，而是冷淡的「暫時不收」或「價格下調」。此前幾乎是貨到秒結的款項，也開始出現了兩三天的賬期。短短兩個月，全國各地的舊手機像潮水一樣湧入這片僅有1.45平方公里的街區。

「這兩個月全國各地發這麼多廢舊手機到華強北，已經飽和了，現在晶片的價格也有所下降」，但陳哥心裏也清楚，比起幾個月前的白菜價，現在的手機回收價格依然在相對高位。

在深圳摸爬滾打多年、專門從事報廢手機回收的林師傅，對這波過山車式的行情看得很透。他目前的報廢機回收價格區間大致穩定在50元到1000元不等。但有趣的是，面對曾經的保值神話——蘋果手機（iPhone），他給出的報廢價通常只有區區50到200元。

很多在網上看了熱搜的散客跑來向他詢價，聽到報價後總會忍不住嘀咕一句：

怎麼開價這麼低？網上不都說華強北廢舊機器暴漲10倍嗎？

林師傅通常連頭都不抬，懶得多做辯解，只甩出一句硬邦邦的話：「華強北跌了多少了，不知道的可以先去打聽清楚，再來詢價。」

他的回收攤位有着鐵一般的規矩：當面驗機、當面報價、當面打款，絕不接受走線上平台或郵寄。他見過太多被貪婪矇蔽雙眼的散客，也總是不厭其煩地提醒那些想賣廢舊手機的網友：

外面的報廢手機開天價的都有，但是說句真心話，一個破爛機給你開1000塊，一般都不是正常回收。

「那不是回收，那是釣魚。」林師傅冷笑了一聲，「你看着價格高，興沖沖寄過去，人家到手後拆了你的原裝件，換上劣質零件，然後再把機器給你寄回來，找個理由說不收了。你拿到手一看，機器廢了，你哭都沒地方哭。」

華強北舊機回收 水深火熱的差價市場

走進華強北遠望數碼商城和賽格電子市場的一樓，人們的視覺和聽覺會被瞬間填滿。一眼望去，玻璃櫃台上貼着五顏六色、極具視覺衝擊力的招牌，清一色印着四個大字：「高價回收」。在這些一米多長的櫃枱上，密密麻麻地擺放着各種成色的二手手機。

打破了以往蘋果機一統天下的局面，如今櫃枱的C位，更多被華為、OPPO、vivo、小米等國產手機佔據。而在這些櫃枱前，總能看到不少揹着雙肩包、手裏捏着幾台廢舊手機的散客，正在小心翼翼地詢價。

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回收價格在這裏是一門極其精密的玄學，它取決於品牌、型號、內存大小，甚至是手機是否能順利亮起屏幕。老闆們大多面無表情，一手熟練地翻轉着手機驗機，另一手在自己的備用機上飛快地划動，查詢着每日變動的內部參考報價。

在這個高度市場化的地方，沒有統一的定價局，各個商家的報價就像海鮮市場的時價一樣，千差萬別。以一台128G的華為P30為例，在短短十米內的三個櫃枱，我詢價時，得到三種完全不同的結果。

第一位商家看了看外觀，試了試觸控，表示如果手機一切正常、可以直接當「靚機」流入二手市場，回收價格是250元。但當我表示自己忘記了鎖屏密碼時，商家的眉頭立刻皺了起來，價格瞬間腰斬：

忘了密碼？那只能按廢板收，大打折扣，最多給你130元。

走到第二個商家的櫃枱，規矩變得更為嚴苛。聽聞是忘記密碼的安卓機，老闆連機器都不願接過來看一眼，直接擺手拒絕。「有鎖的安卓機我們一概不收。」他解釋得頭頭是道，現在的安卓底層安全機制越來越複雜，沒辦法輕易刷機。因為即便強行刷機，開機後依然會和原機主的雲賬戶綁定，變成一塊無法使用的「磚頭」。

第三個商家則揭開了華強北不收上鎖安卓機的顧慮。他表示，上鎖的手機，很多商家根本不想碰。

現在的手機都有定位功能，還有一鍵報警。你要是強行破解輸錯密碼，手機還會自動啟動前置攝像頭抓拍人臉傳到雲端。機主本人不怕，我們做生意的人怕惹麻煩。 商家

因此，在這些商家眼裏，只要解不開鎖，無論外觀多新，這台手機的價值就等同於爛機、黑屏機。這類手機的回收報價極其殘酷：視內存大小而定，8+128G的機器給100元，6+128G的機器只值70元。他們買的不再是一台手機，而僅僅是主板上的那幾顆內存顆粒。

在一些商家眼裏，解不開鎖的手機價值等同於爛機，報價往往十分低廉。（示意圖，Getty Images）

面對這樣割裂的價格，很多人也會嘗試打開「愛回收」等二手平台比價。但在這一波由晶片短缺引發的極端行情中，標準化的二手平台反應往往相對遲緩，價格並無太大波動，依然按部就班地給出極低的估價。

所以，真正想把「電子垃圾」變現的人，最終還是會選擇踏入華強北的實體櫃枱，在這個充滿比價的場地裏尋找最高出價者。

其中最讓人感到反直覺的現象，是曾經在二手市場稱王稱霸的蘋果手機，在這一輪廢舊機行情中徹底跌落神壇。

蘋果的廢舊手機，現在是真不值錢。反而是大內存的國產安卓廢板，成了香餑餑。

陳哥在收貨時深有體會。業內平台數據顯示，一台主板進水、嚴重變形的OPPO大內存廢板手機，回收標價能達到300多元；而同樣成色的蘋果廢板，最多隻能賣到20到80元。

業內對這種現象的根源熟稔於心——歸結於全球半導體博弈。美國對華實施晶片制裁，國內不少科技企業晶片依賴進口受阻。而蘋果憑藉其強大的全球供應鏈控制力和自研晶片優勢，依然能保持新機按原價甚至降價銷售。蘋果的CPU、屏幕等核心精密元件確實因為底層協議和硬件規格不同，無法直接給安卓手機「換腎」。

國內部分手機廠商和電子設備製造商面臨「缺芯」困境，在無米下鍋的窘境下，只能將目光投向龐大的舊機市場，去華強北尋找那些曾經被忽視的舊手機，從中拆解出可用的晶片進行「自救」。「蘋果老手機，還能用的話就當成備用機吧，給我們回收確實性價比不高」，陳哥總結。

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抽屜裏的「化石」 比起換盆，寧願讓它爛在手裏

儘管華強北的櫃枱上每天都在喊着「高價回收」，儘管熱搜上鋪天蓋地都是「價格暴漲10倍」的亢奮，但對於大多數普通人來說，處理舊手機依然是一件充滿糾結的難事。

在深圳從事電商的小張，就是這龐大沉默大軍中的一員。在他的辦公桌最底層的抽屜裏，安靜地躺着五部舊手機。這五塊長方形的玻璃板，見證了他從大學步入社會的整個青春：從大一省吃儉用買下的第一部小米，到後來跟風換的蘋果，再到閒置的舊款華為。

一些還能用的手機，暫時成為他做電商時的備用機，但剩下的這五部，不是已經開不了機了，就是密碼忘了，但手機相冊還暫存着一些舊照。看着滿天飛的回收漲價新聞，小張也曾心動過。他特意在周末去了一趟華強北，找了幾個櫃枱詢價，但他很快就在老闆們冷漠的報價聲中敗下陣來。

他算了一筆讓人沮喪的賬：這五台手機當年買來總共花了兩萬多塊錢，如今如果全部拿去回收，最老的那兩台開不了機的廢機，只能換兩杯高配版的奶茶錢；哪怕是最貴的那台舊iPhone，老闆也只肯給100元。

「站在櫃枱前詢價的時候，感覺自己不像是在做交易，像是在求人收留一堆破爛。」小張苦笑着說，

給的價格低到讓人心碎。既然它連一頓海底撈都不值，我為什麼不乾脆留着？

這種以舊換新價格被壓得極低的落差感，是阻礙舊手機流通的第一道門檻。但真正讓不計其數舊手機在中國家庭的抽屜裏長期「吃灰」的，是一道看不見卻極其堅固的心理防線——對隱私泄露的深度焦慮。

對於大多數普通人來說，處理舊手機依然是一件充滿糾結的難事。（深圳微時光授權使用）

在這個手機幾乎等同於「個人大腦」的時代，手機裏裝的不僅是App，更是每個人赤裸裸的生活軌跡。雖然現在的手機在系統設置裏都有一個極其醒目的「恢復出廠設置」按鈕，但對於普通人來說，那種不安全感是根深蒂固的。

那些私密的照片、深夜崩潰時的聊天記錄、綁定過無數次的支付賬號和人臉數據，彷彿被死死地刻在了手機的內存裏，怎麼抹也抹不掉。

現在技術那麼發達，就是把手機格式化了，說不定都能恢復。

深圳人小琦表示，她還沒法徹底放下自己的隱私，去換這幾百塊錢的收入。面對大眾普遍存在的這種焦慮，華強北的老闆們往往表現出一種職業性冷漠。

當被問及是否會窺探舊手機裏的數據時，老岳一邊熟練地用螺絲刀撬開一台手機的後蓋，一邊頭也不抬地說：「講真心話，我們每天過手幾百台機器，眼睛都看花了。誰有那個閒心去費勁恢復數據看你那些普通人的照片？」

老岳想了想，又補上了一句：「你又不是什麼大明星。我們做這行，只要主板，要裏面那顆能換錢的晶片。你的數據對我們來說，一文不值。」

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