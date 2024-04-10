中大學者鍾志豪任中醫藥專員　陳永光冀盡快制訂中醫藥發展藍圖

醫務衞生局今日（10日）宣布，經公開招聘後，委任鍾志豪為中醫藥發展專員。任期由今年5月20日起生效，為期3年。鍾志豪是香港中醫藥管理委員會註冊中醫師，現為香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授。



政府委任鍾志豪出任中醫藥發展專員，任期三年（政府新聞處圖片）

醫衞局發言人指，鍾志豪熟悉中醫藥發展及公共衞生政策，並在推廣中醫藥、中西醫協作臨床研究，及公共醫療和衞生服務研究等方面具備豐富經驗。鍾志豪將帶領醫衞局中醫藥處積極與中醫藥界持份者保持緊密聯繫，共同構建《中醫藥發展藍圖》以勾劃未來發展願景及策略，完善政策頂層設計，並監督與香港中醫醫院及政府中藥檢測中心發展、中醫藥服務、專業、產業、教育、研究及公眾教育等範疇相關的政策事宜，全方位推動香港中醫藥的高質量發展。

鍾志豪持有香港浸會大學中醫學及生物醫學學士、英國牛津大學循證醫療碩士及香港中文大學公共衞生哲學博士學位，專注於醫療服務、公共衞生，及中西醫協作服務政策的跨學科研究，曾在國際同行評審學術期刊發表超過170篇文章。

陳永光歡迎任命 履任後首要完成制訂《中醫藥發展藍圖》

香港註冊中醫學會會長、立法會議員陳永光對委任表示歡迎。他指鍾志豪具中醫學專業背景，曾任中醫中藥發展委員會和香港中醫藥管理委員會等諮詢組織委員，熟悉中醫藥發展狀況和政策。而且長期專注於醫療服務、公共衞生，及中西醫協作服務政策的跨學科研究，有信心鍾能夠勝任中醫藥發展專員一職。

陳永光冀鍾志豪履新後盡快完成《中醫藥發展藍圖》制訂工作，完善中醫藥發展的頂層設計，為香港中醫藥發展作好規劃。他又希望鍾志豪後能與中醫藥界保持密切聯繫和溝通，用心聆聽業界意見，積極採取措施協助業界解決發展中面對的難題。