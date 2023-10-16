團結香港基金倡設中醫藥旅遊路線　林蓓茵：中醫藥除治療更是文化

港府銳意推廣中醫藥發展，團結香港基金就弘揚中醫藥文化、加強中醫基層醫療服務，及提升中醫人才質量提出建議，包括推廣中醫藥旅遊路線。香港註冊中醫學會副會長林蓓茵表示，中醫不單是治療病患的工具，更是一種傳統文化，隨中醫院落成後，相信大眾對中醫藥認識會逐漸增加，亦有助調整中醫師薪酬。



葉文祺建議設中醫藥青年推廣大使計劃、中醫藥文化及健康講座等。（文睿攝）

團結香港基金：中醫藥文化推廣散落 未有協調

團結香港基金副總裁葉文祺表示，中醫藥在抗擊疫情過程中發揮重大作用，加上港府和國家分別制定中醫藥發展藍圖、建設中醫醫院，以及在「十四五」規劃提到中醫藥發展，直言現時是推動中醫藥發展的好時機。團結香港基金研究員周嘉俊指，中醫藥文化有深厚底蘊，與生活息息相關，「現時文化推廣較為散落在各行各業，周街都見到涼茶鋪、藥材鋪、雷生春堂等，但未有協調」。

他建議，展開「中醫『傳』港」文化推廣計劃，聯合商界、民間團體、政府、醫療集團和學者共同合作，舉辦一系列的多元化活動，如中醫體驗，提供義診、外展服務、藥膳品嚐，配合節氣為市民提供保健服務等。文化旅遊融合方面，建議規劃雷生春堂、中醫藥博物館、中醫文化養生館等中醫藥健康旅遊路線。教育宣傳方面，建議設中醫藥青年推廣大使計劃、中醫藥文化及健康講座等。

倡推出「 中醫公私營協作計劃」

中醫診所暨教研中心總就診人次，在疫情三年間上升近5成，達1,518,636人次，中醫服務佔長者醫療券總體服務比例，亦較2017年的24.69%，升至2022年的39.43%，周嘉俊指意味市民對中醫服務的需求持續增長，建議推進中醫參與現有慢性疾病共同治理先導計劃，選取中醫藥的優勢病種，如痛症，在基層醫療推出「 中醫公私營協作計劃」。為加強中醫師與其他醫療專業人員互動，他亦建議「系統化」中醫基層醫療培訓和要求參加政府資助項目的中醫師應加入《基層醫療指南》及登記參加醫健通。

對於中醫師薪酬遠低西醫，林蓓茵認為這源於香港大多中醫師為私人執業，故其薪酬受市場需求高低影響。（文睿攝）

林蓓茵料有更多中醫師加入醫健通

香港註冊中醫學會副會長林蓓茵解釋，以往政策無足夠誘因吸引中醫師加入醫健通，加上中醫師較少使用電子病歷紀錄、不習慣用電腦。她相信，未來增加更多基層醫療服務種類後，會有更多中醫師加入基層醫療指南及醫健通。

提到中醫師薪酬遠低西醫，林蓓茵認為這源於香港大多中醫師為私人執業，故其薪酬受市場需求高低影響，相反西醫大多在公營市場工作，有清晰的薪級，她相信隨中醫院落成後，香港中醫師薪酬將有所調整。