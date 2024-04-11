華豐大廈三級火｜紅磡維景酒店供免費住 梁文廣倡政府尋酒店支援
撰文：潘耀昇
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油麻地佐敦道華豐大廈今日（10日）早上發生三級火，5人死亡，多人昏迷。「A4」聯盟九龍西立法會議員梁文廣即日聯絡中旅集團，借出旗下的紅磡維景酒店房間供受災家庭入住，他建議政府在重大事故時與酒店業保持聯繫，以及開放政府渡假營，照顧不同需要家庭。
梁文廣聯絡紅磡維景酒店 供災民免費入住
華豐大廈火警後，當局需時在大廈作安全檢查及展開刑事調查，加上停水停電，入夜後陸續有居民前往臨時庇護中心。梁文廣表示，部分受火災影響家庭因特殊需要，不便在庇護中心留宿，因此聯絡中旅集團借出旗下的紅磡維景酒店房間，晚上安排受災居民入住，提供臨時休息地方。
梁文廣說，民政處在火災後短時間內開放臨時庇護中心，即時協調關愛隊到場協助，反應迅速，惟火警涉及大量災民，庇護中心未必適合有特殊需要家庭留宿，他建議政府當發生重大事故時，可以與酒店業保持緊密聯繫，以及開放政府渡假營，照顧不同需要家庭。
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