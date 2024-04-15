夏寶龍求變論｜梁美芬：與國家發展同步、發揮中西文化交匯優勢

身基本法委員會委員和港區人大代表的經民聯立法會議員梁美芬表示，夏寶龍強調安全和發展要並肩而行，並多次提到變革，香港要好好地思考此問題。她指，香港必須保持這些特色，發揮創新變革精神，不僅滿足於現有優勢，而要與國家的發展步伐同步，大膽創新，輕裝上陣，發展經濟，發揮雙語中西文化的交匯和國際金融中心的優勢。



夏寶龍國家安全教育日發言全文

梁美芬。（文睿攝）

梁美芬表示，最深刻印象是夏寶龍寄語香港要創新變革，敢於提出前人沒有提出或沒有做過的好建議。只要對「一國兩制」好，國家都會挺港，護港。夏主任一直為香港打氣，香港是很多世界之最: 包括是最自由的經濟體，最宜居的城市等等。23條立法後第一個國家安全主題日，意義非凡。香港要善用自身優勢「創造變革」融入國家發展大局。

她又指，國家安全是香港特別行政區的根本。尤其在國家建立75週年之際，香港完成維護國家安全條例立法，是憲制責任的一部分亦是香港發展歷程的重要里程碑。夏寶龍和副總理丁薛祥的指導強調了安全與發展必須雙翼齊飛，及維護香港的國際地位和普通法制度的重要性。香港作為自由港，享有自由經濟和低稅政策的優勢。香港必須保持這些特色，發揮創新變革精神，不僅僅滿足於現有的優勢，而是要與國家的發展步伐同步，大膽創新，輕裝上陣，發展經濟，發揮我們雙語中西文化的交匯和國際金融中心的優勢。

梁美芬：多次提變革 香港要思考

她又稱，多次提到變革，香港要好好地思考此問題，不可只維持現有優勢，要好好利用百多年以來建立到的優勢，把握現在國家給予龐大市場。她認為夏寶龍的說法，既是對香港的鼓勵又是提醒。國家希望香港維護普通法的特色，給予香港就《基本法》23條自行立法的機會，香港要立好法、用好法。

李慧琼以旅遊業為例 適應旅客需求轉變

另外，人大常委李慧琼表示，世界格局不斷變，認同需要用新思維應對。她以指旅遊業為例，指雖然有信心世界各地和內地不同省市都會來港旅遊，但全球的消費模式和旅客要求不斷改變，認為關鍵在於香港的整體部署，以便適應旅客需求轉變、提供更好旅遊體驗，呈現好客之都。