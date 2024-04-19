特別財會｜孫玉菡：無意取消2元乘車優惠　料今年內完成檢討

勞工及福利局局長孫玉菡今日（19日）表示，政府已表明無意取消「二元乘車優惠計劃」，也無意更改受惠資格，並預計於今年內完成檢討。他重申，希望在財政可承擔下延續措施，會聆聽及平衡各方意見，顧及鼓勵長者外出的政策原意。



孫玉菡指政府已表明不會取消2元乘車優惠（立法會直播截圖）

在立法會審議本年度政府開支的特別財委會會議上，實政圓桌議員田北辰又關注社署在競投新津助福利服務評分標準推行新安排，包括非政府機構要在過去3年有舉辦或協助舉辦響應或支持政府政策的活動等。孫玉菡回應說，安排主要評估機構有否支持政府施政，希望機構有愛國愛港的承擔，認為要符合標準並不困難，例如在國慶、回歸等日子舉行活動、或者在二十大、兩會後舉辦分享會等，形式不拘。

對於近年虐兒舉報個案有上升趨勢，社署副署長黃國進表示，前年有約1300宗舉報個案，去年有1400宗，相信與立法會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》有關，因為當局正加強宣傳專業人士要及早介入及識別。

另外，孫玉菡指，現時廣東院舍照顧服務計劃下共有2間院舍，正探討考慮放寬申請資格，並已實地考察約10間院舍，希望通過增加供應讓長者有更多選擇，但暫時未有計劃擴展至大灣區以外內地城市。

至於支援照顧者的問題，孫玉菡表示，社署委聘東華三院營辦的24小時「照顧者支援專線」有30條線，較一般熱線只有15條線多，是因為希望能「一打就通」，及時協助有需要的人，寧願日後再調整，也不希望情緒低落的照顧者要等候有人接聽。