二手居屋交投升　周文港：證延按揭保證期利流轉、倡加白居二配額

香港房屋委員會日前更新3月「居屋第二市場」成交記錄，顯示該月錄得402宗成交，按月增長209宗、增加逾1倍，是自2023年3月以來，首次重返單月逾400宗水平；同時是政府落實延長資助出售單位，包括居屋二手市場按揭貸款保證期至50年一個月後首次發放的數據。立法會議員周文港認為，部分樓齡逾廿年的居屋屋苑也錄得多宗成交，反映社會向上流動的效果得到提升。



他建議房屋局考慮把「白居二」配額，由目前4,500個增至最少20,000個，並相應調高一人申請者配額，既善用市場上釋放的二手居屋供應，並推動更多有力置業者投入市場。



周文港指二手居屋交投上升反映社會向上流動的效果得到提升。（黃浩謙攝）

周文港指，最新數據可見，部分樓齡逾20年的屋苑，例如柴灣富景花園、觀塘曉麗苑、粉嶺景盛苑、馬鞍山富安花園、屯門兆麟苑等均錄得多宗成交，反映未補價的居屋的交投、社會向上流動的效果得到大大的提升，認為市場初步反應顯示延長按揭保證期至50年，成功打通部分高樓齡居屋流動性。

周文港指，施政報告接納其在內「G19」議員建議，延長按揭貸款保證期至50年，並將最長還款期由25年延長至30年，即時釋放逾20萬伙二手居屋潛力。過往「居屋第二市場」按揭貸款保證期只有30年，導致不少「白居二」買家和公屋「綠表」戶無法購入二手未補價居屋，原因包括樓齡太高無法上會、按揭年期過短或每月供款額負擔過重，而放棄置業，新政策有利有能力置業的「白居二」青年和「綠表」公屋戶，向銀行爭取更寬鬆的按揭成數和按揭年期，如9成按揭加30年最長還款年期，解決不少「夾心階層」的置業問題。

引述市場預計第二季買賣可升至1300宗

他預期，隨著樓市「撤辣」，加上房委會上月向新一批4,500名「白居二」成功申請者發出批准信及確認書，預料已經或將投入市場，並與「50年減樓齡」措施產生協同效應，預料「居二市場」的交投量將持續上升。他引述有市場人士預期，2024年第二季二手居屋買賣可望看漲3成，上試1,300宗水平。

新一批「白居二」成功申請者將陸續投入市場。（資料圖片）

他認為，只要青年和公屋「夾心階層」成功透過一手或二手居屋置業，自然能騰出更多現有的公屋單位，又或者脫離公屋輪候冊，以騰出公屋資源予有真正需要的人士，既讓「劏房戶」更快上樓，亦減輕政府不斷覓地建屋的時間和成本，可謂是一舉多得。

倡增白居二名額及上調一人申請者比例

放眼未來，周文港認為，部分環節仍有待拆牆鬆綁，例如從近年的「白居二」數據可見，接近6萬名35歲或以下青年以「一人申請」入紙，最終只有不足200宗成功交易，佔比低至0.4%。既然已解決按揭保證期此「老大難」的問題，他建議房屋局考慮將「白居二」配額，由目前4,500個增至最少20,000個，並相應調高一人申請者配額，善用市場上釋放出的二手居屋供應，推動更多有力置業者投入市場，從而持續盤活換樓及整體樓市氣氛。