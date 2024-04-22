走塑｜冀2040結束污染　全球塑膠公約阻礙何在　中沙反對限制產量

世界各國同意在2024年底前確定《全球塑膠公約》（Global Plastics Treaty）內容，公約旨在從生產到使用再到處理方面，解決全球塑膠污染危機，目標在2040年前「終結塑膠污染」，即達至各方負責任地管理。今次會議將有3,500人在加拿大參加，為系列會議的第四次，也是迄今規模最大的一次，不過各國對條約還存在諸多分歧。



加拿大環境部長吉爾博（Steven Guilbeault）稱，還有很多工作要做。

儘管塑膠污染帶來的問題愈發凸顯，譬如生產塑膠會排放溫室氣體、廢棄塑膠污染環境及排污管道，但各國對該條約還存在諸多分歧，其中石化產品輸出國及發達國家之間的利益拉鋸尤為顯著，譬如中國、沙特阿拉伯等反對公約對塑膠的產量做出限制。

圖為2024 年4月21日，孟加拉首都達卡，一名婦女正在將塑膠垃圾進行分類回收。(Reuters)

各國希望公約帶來什麼？

多國及各利益相關團體將就公約進行磋商，其中塑膠及石化產品生產國——包括中國、沙特阿拉伯及伊朗等反對公約對塑膠的產量做出限制；各發達國家——包括歐盟各國、日本等60個國家希望能在2040年結束塑膠污染。

美國亦認同為走塑設「死線」，惟希望各國制定自己的走塑計劃，並定期向聯合國詳細說明計劃。

塑膠及石化業鼓勵回收

行業組織代表認為對產量做限制將拉高消費者對產品的付費，並且公約應僅對塑膠產品生產後造成的問題做約束。

他們因此希望公約將重點放在塑膠循環再利用以及開發將塑膠作為燃料供能的市場上。