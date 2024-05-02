林鄭偕林兆波勞動節留港拍拖　赴戲院各自「篤手機」｜政壇諸事町

捲入前特首辦開支大爭議的前行政長官林鄭月娥，無懼五一勞動節加黃金周假期人多擠迫，昨日（1日）偕丈夫林兆波赴尖沙咀一間戲院拍拖，二人久未在公開場合一同露面。



目擊的讀者向《香港01》透露，林鄭與林兆波各自「篤手機」，甚少交流，在戲院前短時間逗留便離開，看不到附近有保鑣，周邊大部分市民的目光亦未有投向林鄭夫婦，作風低調的林兆波，可謂可以低調拍拖。



捲入前特首辦開支大爭議的前行政長官林鄭月娥，無懼五一勞動節加黃金周假期人多擠迫，昨日（1日）赴尖沙咀一間戲院偕丈夫林兆波拍拖，二人久未在公開場合一同露面。（讀者提供相片）

林鄭偕林兆波勞動節拍拖赴戲院

周三（1日）展開五一黃金周假期，除了大批內地旅客訪港，五一勞動節假期亦有不少市民留港消費，行街、看戲、吃飯振興經濟，放煙火的尖沙咀更加人頭湧湧，前特首林鄭月娥亦不例外。

《香港01》記者獲得讀者提供相片，稱昨天（1日）下午約5時在尖沙咀K11 Musea戲院門口碰見林鄭月娥，旁邊同行男士，原來是久未公開露面的林鄭丈夫林兆波。林鄭穿上一件慣常露面的灰色褸、黑色九分褲，以及一對日本品牌「Onitsuka Tiger」的平底運動鞋，林鄭去年逛書展時也有穿著此品牌的另一鞋款，似乎甚得其喜愛。

捲入前特首辦開支大爭議的前行政長官林鄭月娥，無懼五一勞動節加黃金周假期人多擠迫，昨日（1日）赴尖沙咀一間戲院偕丈夫林兆波拍拖，二人久未在公開場合一同露面。（讀者提供相片）

林鄭、林兆波各自「篤手機」甚少傾談

據讀者透露，夫婦二人站在戲院門口各自「篤手機」，甚少交流，一向低調寡言的林兆波，也許一切盡在心中，二人短時間逗留便離開，看不到附近有保鑣，觀察周邊大部分市民的目光亦未有投向林鄭夫婦，鬧市中一對老夫老妻可以低調拍拖。

林鄭前年卸任特首不久時，曾經受訪說有另一個角色等著她，就是「家庭主婦」，一直行事低調，曾經被拍到在灣仔、粉嶺祥華街市由保鑣護駕買餸、去連鎖快餐店大快活買飯、去書展行逛，鮮有出席公開場合，在公開活動亦沒有回答傳媒提問。

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林鄭近期捲入前特首辦開支大爭議

林鄭月娥最近捲入前特首辦開支大的爭議，事緣當局上月交代4名前行政長官的辦公室上年度開支達2,207萬元，其中林鄭月娥的辦公室開支佔近一半，達到917萬元，按年急升3成，租金佔開支超過一半，因為租用了金鐘甲級商廈太古廣場單位作為前特首辦，被多名立法會議員批評開支大。

《香港01》早前向林鄭月娥辦公室查詢，林太會否認為前特首辦租金貴、是否願意搬離至租金便宜的地方，以及她平均每月去多少次前特首辦，獲回覆指「林太不予置評」，解釋因為前特首辦的安排是「經立法會財委會批准的政策」。