夏寶龍求變論｜靖海侯：香港仍保留舊思維　思想解放是當務之急

港澳辦主任夏寶龍在4月15日「全民國家安全教育日」上的主旨演講，提出香港要求變，資深媒體人「靖海侯」今日（19日）撰文表示，夏寶龍表達了三層意思：第一，形勢變了，任務也變了，要清醒認領新時代的香港課題；其次，穩定有了，要求也高了，要加速切換新階段的治理模式；再者，變局來了，挑戰也多了，要果斷推進新天地的改革實踐。他認為思想解放，治理升級，改革提速，正是香港當務之急。



靖海侯又直言，新形勢下，今天的香港社會仍暴露出一些舊思維，分別是「遺老遺少的舊貴族心理」、「零和博弈的二極管心理」和「吃定政府的旁觀者心理」。他認為香港如要踏上創新之路，要做到四點，包括在經濟發展問題上放棄「泛政治化」、聆聽理性批評聲音、對改革創新有容錯的胸懷和敢於嘗試對國際經濟交往聯繫。



港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（港澳辦相片）

夏寶龍4月15日透過視頻在特區政府主辦的「全民國家安全教育日」開幕典禮上，發表主旨演講時指出：「大家不能用昨天的老眼光看待今天的新形勢，不能用昨天的舊思維解決今天的新問題，需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情，不斷突破自我、大膽創新，努力實現香港發展的叠代更新、轉型升級。」

議題不要泛政治化 對改革創新要要有容錯胸懷

靖海侯在文中提到，香港破除舊思維，需要好的環境條件，需參考夏寶龍2023年12月講話提到的「多溝通、多交流、多諒解、多補台，容人、容言、容事」。

他解釋指，首先對經濟發展議題，專業、科學進行討論，不要「泛政治化」，胡亂上綱上線；其次，對理性批評聲音，認真聆聽，平和對話，別「非此即彼」、簡單排斥；其三，對改革創新的舉措和行動，有容錯的胸懷和準備，別以成敗論英雄；再者對國際經濟交往聯繫，能做則做、當試則試，別一次挫敗就嘲諷否定。

靖海侯又指出，夏寶龍的兩句話尤為關鍵。一是他指出「一定要把高質量發展當作香港的第一要務」，二是他指出「香港由治及興本質上就是一條創新變化之路」。言簡意明，用心良苦：香港當前的社會主題清晰，叠代的有效路徑清晰。解放思想，實事求是，團結一致向前看。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（政府新聞處相片）

舉三個例子說明香港仍保留舊思維、焦慮感

靖海侯在文中直言，今天的香港社會，在個體層面、個別領域和有些場景中，也暴露出一些舊思維。

他舉例指，一些人表現出來的「遺老遺少的舊貴族心理」，總表現出莫名的有優越感。對港人北上，認為是消費降級，對內地人來港，覺得不如西方人高端；對國家的發展成就，不具全面認知；對新的話語體系，傾向性排斥，什麽都是香港好，香港什麽也不能批評，西方什麽都是先進的等等，這些都在阻礙香港社會的進步。

他舉出另一例子，稱一些人表現出來的「零和博弈的二極管心理」，總覺得新加坡好了就是香港不好了，深圳發展行興旺了就是香港發展衰落了；心里只想著在存量利益上搶地盤、分蛋糕，不想著在增量發展做文章、搞共贏；自己不進入新領域，也不讓別人進入新領域，把自己當作「地頭蛇」，死守著僅有的一畝三分地等等，這些都在壓制香港創新的力量。

他再舉出例子，稱一些人表現出來的「吃定政府的旁觀者心理」，搞甚麽活動，都想著要補貼、分杯羹，把政府財政當作提款機；將經濟經營困難的責任無限推卸給政府，怕政府手太長又怪政府照顧不周，「巨嬰」心態時有表現，總幻想靠政策救市等等，這些都在窒息香港的內生動力。

他認為這些舊思維，無疑是落後的、自私的、有害的，表示由治及興空想不來，以鄰為壑要不得，自身不努力的話什麽目標都實現不了。這些舊思維，也是香港社會存在焦慮感的表現。但焦慮沒有意義、內耗更無前途，化焦慮感為危機感、勝負心為進取心、摩擦力為行動力，才是香港放下焦慮、再獲從容的不二法門。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（黃浩謙攝）

要先正確看待國安法律、正確推進良政善治

究竟應如何破除舊思維？靖海侯稱，打破舊思維，不是無的放矢，不能空喊口號，必須看到香港還有哪些不合時宜的舊思維，並需首先確立「兩個方面的基本認知」：包括正確看待並正確執行國安法律；正確理解並正確推進良政善治。

他進一步指，如這兩個方面的基本認知不明確、不統一，打破舊思維就會被幹擾和阻擾，就不會聚焦和從容，就難以做到「敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情」。

此外，他表示需要「正確理解良政善治」，要明白愛國者治港是香港政治體制最大的倫理，徹底清除過去反對派加給管治團隊的污名化標簽；以及「正確推進良政善治」，不僅代表政治上的團結、社會上的穩定，還要求經濟上的昌盛和民生上的富足；直言「愛國者治港」不是要搞「清一色」，「行政主導」不是要搞「一言堂」，不擔當作為不行，不改革創新不行。

在確立認知後，靖海侯認為「說新話」就有勇氣和底氣，「多幹事」就能得到支持和肯定，香港社會就可以徹底走出「泛政治化」，香港的思想解放行動和幹事創業環境就一定會簡單、清爽、開闊起來，免生並免受各種不必要的歪曲和攻擊。

不應認為「一國」與「兩制」並列、對立、割裂

靖海侯亦在文中指出，香港仍有舊思維，如有一些人簡單認為「一國」強化、「兩制」弱化，進而又質疑「一國兩制」在香港的純粹性。然而，夏寶龍明確表示，維護「一國」就是維護「兩制」，沒有「一國」不會有「兩制」；維護好「一國」才能拓展「兩制」，「一國」原則越是牢固堅守、全面體現，「兩制」就有更大發展空間。

關於傳統優勢，靖海侯直言，有人留戀在昔日輝煌中不肯再前進，一味幻想外部環境向好改變後香港自然回到世界舞台中心；因為眼前頻現頻發的困難全面否定香港傳統優勢及競爭力，對特區政府當下各種努力不屑一顧，任由悲觀論調裹挾、自甘沈淪。

他表示，需打破香港社會「傳統優勢」上的舊思維，香港在變、中國在變、世界在變，這是今天最大的現實。接受抑或不接受，時代巨變都已發生。

2022年已提及破除舊思維、推動新改革

他再引述國家主席習近平2022年在香港回歸時的講話，認為社會需要深思，包括：要轉變治理理念，把握好政府和市場的關系，把有為政府同高效市場更好結合起來；中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力；拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民”。

靖海侯認為，習近平所講的，正是破除舊思維、推動新改革、拿出新作為。夏寶龍的4.15講話，正是按照習近平的指示精神，再為香港解放思想作動員，再為香港改革發展注動力。

他直言，中央主張並支持，還怕什麽呢？放心且大膽幹。