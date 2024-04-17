夏寶龍求變論｜食老本因咩都聽阿爺講？　江玉歡倡學新加坡一件事

香港曾以靈活、高效率聞名於世，惟近年經濟發展缺乏動力，港澳辦主任夏寶龍昨日（15日）在「全民國家安全教育日」上發表講話，再三提醒香港不能用舊思維解決新問題，要大膽創新，引領香港轉型升級。選委界立法會議員江玉歡接受《香港01》專訪時分析，香港步向「食老本」的成因是「咩都聽阿爺講」，欠缺主動開拓新路徑。



她又認為政府首要吸引有能力外來人才加入，方能注入新思維新能量，而要吸引新力軍則先扭轉政府刻板守舊形象，提升「政府工」吸引力。搶人才改形象之餘，具體施政上，她建議參考新加坡做法，由官員牽頭與各業界翹楚每五年制定一個全新行業創新目標。



夏寶龍強調「明者因時而變、知者隨事而制」，著香港不能用舊思維解決新問題，也不能用昨天的舊眼光看今天的新形勢，要大膽創新，做前人沒有做過的事，引領香港轉型升級，相信新時代列車「香港號」的車輪一定會滾滾向前。

香港食老本成 因「咩都聽阿爺講」？

曾以靈活行事、懂變通聞名的香港，緣何變得如在食老本？選委界立法會議員江玉歡接受《香港01》專訪時分析，香港現時的發展過於依賴中央提供指引。

咩都聽阿爺講，阿爺叫做大灣區就一窩蜂去做大灣區。唔係話唔好做大灣區，而係唔好中央叫香港做十樣嘢，你（港府）就淨係做嗰十樣。 選委界立法會議員江玉歡

她認同夏寶龍所講，香港不能再墨守成規，而政府必須有長遠目光、靈活思維，配合人力及資源發展，但同時強調政府不能只談創新，忽略接地氣，反問：「若市民及商界未能跟上，談何創新？」

至於政府如何能做到創新而又接地氣？江玉歡認為首要從吸納年輕有志之士加入政府著手，為政府注入新思維。而要令政府工作對新力軍具吸引力，她認為一個具體可見的辦法是政府先做好形象工程，洗去刻板形象，提升「吸引力」。

江玉歡分析香港步向「食老本」的成因為「咩都聽阿爺講」。（歐嘉樂攝）

港府宣傳老套守舊 不利吸納年輕人革新政策

江玉歡以政府的政策廣告宣傳片為例，形容是毫無新意，大多數仍是讀白形式的廣告，相反東南亞政府的宣傳片內容多元有趣，觀眾往往到最後一刻才會驚覺那是政府宣傳廣告。

她認為，此情況正反映政府官員及公務員思維及辦事方式守舊，歸咎於政府內部出現嚴重斷層，死板的工作文化大幅削弱年輕有志之士加入政府的意欲。她說：「點解咁多後生想加入Facebook、阿里巴巴？唔係因為高人工，係因為潮啊，佢哋反映嘅意見會有人聽啊。我有時都喺到諗，如果20幾歲嘅我，都唔會想入政府，咁悶……再唔係入到去都係做跑腿……真係好難做出頭囉。」久而久之，政府政策漸變得老套、不合時宜。

有年輕人同我講，夜繽紛又係廟街，好似香港就係得廟街咁。 選委界立法會議員江玉歡

除扭轉文化吸引人才，實際的政策制定又應如何作出變革，才能適應瞬息萬變的新形勢，足以帶領香港各行各業邁步向前呢？

江玉歡認為新加坡企業發展局的設立，值得港府借鏡（資料圖片）

倡參考新加坡做法 每五年制定行業創新計劃

江玉歡建議政府參考新加坡做法，由官員牽頭與各業界翹楚每五年制定一個全新的行業創新目標。她指新加坡於2018年成立「新加坡企業發展局」（Enterprise Singapore, ESG），其主要任務為協助企業轉型、創新、國際化。根據網頁介紹，新加坡政府聯同商界組成廣泛的網絡，提升不同業界在市場的競爭力，並已制訂了23個行業創新轉型路線圖。該局同時會協助公司採用新科技提升生產力、協助開拓海外市場等。

新加坡企業發展局開宗明義協助企業轉型、創新和國際化（新加坡企業發展局網頁）

她表示，正所謂高手在民間，政府必須廣聽民意，廣納人才，真正將政府、學界、專家、行業、商界及投資者的意見集合起來，聚焦在幾個政策範疇，努力推行創新，「唔好好似仙女散花咁，人做我做」。不過，她提醒政府應維持引領及促進者的角色，而不是參與其中，她深信「小政府、大巿場」是港人最為樂見的情況。

企業轉型須穩定基層員工信心

另外，她提醒政府在協助企業轉型過程中，要向基層員工帶出「雖然部分職位會式微，但隨發展會創造更多新職位」的信息，穩定基層員工信心，否則基層員工會因擔心企業轉型而遭取代、失業，不願進修，變相成為企業轉型、革新的最大阻力。