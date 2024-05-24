垃圾徵費｜議員促緩執行做好配套　劉國勳：毋須強加實施日子

環境及生態局向立法會提交垃圾徵費「先行先試」計劃報告，指居民反映收費過高 指示不清，應該先增加回收配套，亦有清潔工反映工作量及時間增加，而報告未提下一輪工作方向。



有立法會議員表示，報告反映市民覺得垃圾徵費擾民，促請政府暫緩執行。



劉國勳指暫緩不影響政府威信 反而是實事求是

立法會環境事務委員會及食物安全及環境衞生事務委員會，下星期一（27日）將召開聯席會議，討論垃圾徵費。民建聯立法會議員、環境事務委員會主席劉國勳指，報告反映有人覺得擾民、收費貴，如期實施相信清潔工會有離職潮。

他相信政府會暫緩計劃，政府應該會在委員會上交代垃圾徵費路線，認為不應該強加實施日子，而暫緩不會影響政府威信，反而是實事求是。

應定期向立法會解說及推展社區工作

他認為要暫緩，先檢視有甚麼需要改善，回收配套、宣傳足夠才應討論如何執行法例。他指「唔做都好、暫緩都好」，都應在社區做好工作，定期向立法會解說，再商討如何推動垃圾徵費計劃。對於立法會之前已通過法例，現時延遲推行是否自相矛盾，劉指政策要靈活、與時並進。

對於暫緩方式，他指可廢除現有的生效日期，主體法例則可繼續保留，只要政府不另外宣布新的生效日期，就「自然將條例擺喺到唔會執行」，並指過去都有類似情況，例如585章《土地業權條例》，2004年通過但至今未生效。

狄志遠冀三方面做好 不應放棄政策

新思維狄志遠說，報告反映政府在處理垃圾徵費過程未做足準備工夫，先行先試計劃的好處在於找出困難。他說環保工作需要社會共同參與，呼籲政府思考如何解決困難，又希望政府「三條腿走路」，包括延續政策、做好回收配套，和做好公眾教育。他又建議措施應先易後難，先向有管理能力的屋苑實施計劃，包括居屋、公屋和公營機構建築物等。

他說報告未有說明下一階段工作或8月1日的取態，令他失望，又指如面對困難就放棄會浪費政策，亦會打擊政府管治。

對於報告意見不支持實施垃圾徵費，狄志遠說從報告可見政府努力列出困難，但不希望政府視為下台階，否則會問責官員，甚至要求官員下台，強調任何政策都會面對困難，需要積極迎難而上，執行上的困難責任在於政府，而且再拖延實行徵費，只會令堆填區飽和問題進一步惡化，無法處理垃圾是更大的問題，認為沒有條件拖延政策。

工聯會吳秋北、陳穎欣期望政府繼續做好地區回收配套，而郭偉强則表示，政府可調整垃圾徵費實施日期。（馮子健攝）

吳秋北、陳穎欣促做好分類回收 郭偉强冀有詳細時間表

工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，報告比較客觀全面反映意見，指工會都有廣泛諮詢意見，基本上政府提交的報告與收集情況一致。他認為政府敢於面對問題，要完善相關措施，讓垃圾分類措施齊全，亦要做好公眾教育，提供誘因例如積分讓市民養成習慣。

同屬工聯會的立法會議員郭偉强稱，政府負責任及看到很多問題，坊間亦有意見希望提高環保意識，但在經濟環境不明朗的環境下，他希望有緩解方案，例如調整實施日期就值得考慮。郭偉强希望政府提出詳細的時間表，以及提出全民試行垃圾徵費計劃。

另一工聯會立法會議員陳穎欣指，希望政府創造條件繼續減廢，促做好地區回收配套設施。不過，她指部份地區的廚餘機使用率低，促做好公眾教育。因應先行先試計劃，部份屋苑管理費已經增加，陳穎欣指計劃可能延後，希望物業公司適度調整管理費。

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