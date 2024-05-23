立會辯論設香港勞動模範評選　吳秋北稱社會以勞動為榮可達至和諧

立法會今日（23日）續會，辯論「設立香港勞動模範評選機制」的無約束力議員議案。身兼行會成員的工聯會會長吳秋北形容，在資本主義社會「工資買斷勞動，勞動被簡化為搵食」，僱傭關係被視作買賣，強調本港需要設立勞動模範評選，弘揚勞動棈神，指相信只有勞動階層的地位提升，社會以勞動為榮，以創造更高、更大的勞動價值為傲，才能夠發展更大、更優質的生產力，達到社會和諧。



勞工及福利局局長孫玉菡稱，議案與政府一向表揚及嘉許優秀僱員工作不謀而合，對議案倡議設立社會廣泛認可的勞模評選機制，他深表贊同；他稱政府決策局、部門及法定組織聯同社會各界舉辦不同類型評選或嘉許活動，肯定和表揚取得卓越表現的優秀僱員。



（廖雁雄攝）

工聯會立法會議員陳穎欣提出「設立香港勞動模範評選機制」議員議案，促請政府支持設立社會廣泛認可的香港勞動模範評選機制，構建新型勞動關係。民建聯顏汶羽提出修正案，指員工是企業的寶貴資產，除設勞動模範評選機制，亦應舉辦相關嘉許活動，促進和諧勞資關係。

吳秋北：工資買斷勞動、被簡化為搵食

工聯會會長吳秋北指，在資本主義社會，勞動價值往往淪為商品價值、是買賣，形容「工資買斷勞動，勞動被簡化為搵食」。他指，有人或許會認為香港是資本主義社會，所以不能產生勞動模範，因所有勞動成果只會被資本家竊取，表彰勞動只會助長剝削，但認為無論哪種社會形態或制度，都必須經過勞動建設，強調本港確實需要設立勞動模範評選機，弘揚勞動精神，重建完整正確的勞動價值觀和形式，相信只有勞動階層的地位提升，社會以勞動為榮，以創造更高、更大的勞動價值為傲，達到社會和諧。

吳秋北續指，最低工資一年一檢是對勞動者基本保障，也是基本尊重，但常聽到有意見表示調整最低工資會推高生產成本影響競爭力：「難怪香港貧富懸殊成為世界之首」。他強調最低工資是社會人性的考驗，希望勞動模範有表彰功能的同時，能帶來薪金待遇改善，進入互為促進的良性循環。

林振昇：把港人北上歸咎打工仔人工高不公平

勞聯議員林振昇指，社會上有聲音把港人北上消費歸咎於「香港打工仔人工太高，服務太差」，認為對大部分打工仔不公平，而勞動模範評選機制正可肯定其工作和精神，及打破部分傳統觀念，如「細個唔讀書，大個做運輸」，有助政府推動職專教育發展。