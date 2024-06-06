張曉明辭全國政協常委與委員　反修例事件後調離長達36年港澳工作

港澳辦前主任張曉明今天（6日）辭任全國政協常委、委員，3個月前他被免去全國政協副秘書長一職後，仍有份列席全國人大會議，當時被記者追問有何說話向香港人說時，僅表示「不在其位，不謀其政」，沒有回應下一步的工作計劃。



曾先後出任港澳辦和中聯辦主任的張曉明，1986年便加入港澳辦，59歲的他大半生仕途均與港澳事務有關，任內先後經歷佔領中環及反修例事件，示威平息後去年被平調至全國政協副秘書長，首次脫離港澳系統「核心內圍」。



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被免去全國政協副秘書長三個月後 張曉明辭任政協常委

今天（6日）上午十四屆全國政協常委會第七次會議在北京閉幕，會上通過接受張曉明辭去全國政協常委、委員。新華社以「同志」稱呼張曉明，未有交代他下一步去向。三個月前，張曉明才被免去全國政協副秘書長一職，當時仍保留全國政協常委、委員身份。

3月5日，張曉明被問到有甚麼說話想跟香港市民說，僅稱「不在其位，不謀其政。」（港台相片）

有何說話跟港人說？ 張曉明：不在其位，不謀其政

兩天後（3月4日），全國政協十四屆二次會議開幕式一連兩天舉行，張曉明都有出席，並在主席台第五排就坐，聽取全國政協主席王滬寧發表工作報告。會議後被問到有甚麼說話想向港人說，張曉明回應說「不在其位，不謀其政。」至於下一步有何工作計劃，他沒有正面回應，僅稱「謝謝」。

張曉明仕途的大部分時間均與港澳工作有關（資料圖片/李澤彤攝）

1986年起在港澳系統工作 先後出任中聯辦、港澳辦主任

59歲的張曉明1986年自薦加入港澳辦，曾參與中英聯合聯絡小組、香港特區基本法起草委員會秘書處工作，張曉明之後擔任原港澳辦主任廖暉的秘書，後來在港澳辦扶搖直上。

2012年張曉明來港出任中聯辦主任，甫上任即表明「西環不治港，但是西環要盡職」，做應該做的事。2013年，張曉明赴立法會午宴，是首名踏入立法會大樓的中聯辦主任，席間有泛民議員送上道具，要求落實「真普選」。中聯辦之後有意回請議員，但一直未成事。

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曾閉門與民主派會面討論政改 經歷佔領中環

2014年政改爭議，張曉明閉門與民主派會面，被街工梁耀忠問到時任支聯會主席李卓人，在堅持「結束一黨專政、建設民主中國」的原則下能否成為特首候選人，據報張曉明當時回應指，支聯會仍能「活著」已是中央的包容：「仍能安然坐在這兒，反映我們的寬大。」

張曉明事後曾澄清，其原話是在「一國兩制」下，宣稱以「推翻一黨專政」為宗旨的支聯會，現在還能舉行各種活動，支聯會成員還可以當選立法會議員，本身就體現了一種很大的政治包容。

反修例事件後港澳系統大地震 張曉明調離港澳辦

張曉明任內先後經歷佔領中環及2019年反修例事件，2014年香港爆發持續79天的「佔中」，張曉明出席「十一」國慶酒會時遇示威堵路，面帶笑容指向天說：「太陽照常升起」，受到網民熱議。

反修例事件爆發翌年，港澳系統大地震，張曉明轉任副主任，分管日常事務。沒有港澳工作經驗的夏寶龍、駱惠寧分別空降兩辦，被認為與香港「無交集」，可以擺脫既得利益制肘處理香港問題。至2022年，張曉明調任全國政協副秘書長。當時有資深建制派形容，張曉明這種長期參與港澳工作的京官，已經愈來愈少，形容是「一個時代的終結」。