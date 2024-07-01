七一｜港島聯西營盤舉辦慶回歸文藝匯演 逾300人出席
撰文：潘耀昇
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七一回歸27周年，香港島各界聯合會今天（1日）在西營盤舉行慶回歸文藝匯演，有300多人出席，包括政制及內地事務局副局長胡健民、新民黨立法會議員陳家珮、民建聯立法會議員陳學鋒等。
文藝匯演在西營盤社區綜合大樓舉行，由港島聯中西區地區委員會主辦，香港中西區各界協會、坊眾社會服務中心、香港中西區婦女會、香港中西區青年協會協辦。
出席的還包括中聯辦港島工作部副部長楊成偉、中西區民政事務助理專員廖婉婷、港區全國政協委員葉永成。匯演開始前，舉行「中西區關愛聯動系列活動」啟動儀式，中西區全體區議員、地區三會和各關愛隊將以「關愛聯心 互助同行」為主題，展開系列活動和服務，促進社區的互助共融，首批活動將有5000戶家庭受惠。
多個地區表演單位參與匯演，包括灣區愛樂青少年樂團演奏《東方之珠》和《萬里長城永不倒》經典曲目、二胡大師李軍演奏《賽馬》和《九兒》、拉丁舞串燒、花式跳繩表演、太極表演、幼稚園生中國舞表演等。
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