農夫山泉｜張欣宇：口誅筆伐消委會不公道　事前15字回應錯過澄清

內地樽裝水「農夫山泉」被消委會指溴酸鹽含量達到歐盟對「天然礦泉水」標準上限，「農夫山泉」發律師信反駁產品屬「飲用天然水」，非「天然礦泉水」。消委會今天（18日）對測試引起誤會致歉，並將「農夫山泉」獨立分類為「飲用天然水」。



香港新方向立法會議員張欣宇今天（18日）在《香港01》專欄撰文說，消委會的測試一視同仁，並無偏頗，加上公開測試報告前，「農夫山泉」的15字回應簡略和官式，錯失澄清的機會。按歐盟標準分為「一般飲用水」、「泉水」和「礦泉水」，縱消委會的分類有不嚴謹之處，但若就此對消委會口誅筆伐，絕不公道。



消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

張欣宇說，消委會的測試方法對所有產品一視同仁，就同一類別的產品均採用同一測試標準，並無偏頗。（資料圖片/梁鵬威攝）

張欣宇：消委會的分類有不嚴謹之處

張欣宇以《欣宇識條鐵｜飲用水、泉水和礦泉水，農夫山泉係乜水？》為題在《香港01》專欄撰文，提到根據歐盟的分類，可直接飲用的食水被劃分為一般飲用水（ordinary drinking water）、泉水（spring water）和礦泉水（natural mineral water）三類，當中「天然礦泉水」標準最為嚴格。消委會在報告中將所有產品分為兩大類別：「天然礦泉水」以及「蒸餾水及純淨水」，「農夫山泉」的產品在消委會的報告中被歸類為「天然礦泉水」，然而該產品從官網介紹到包裝名稱，並未自稱為「天然礦泉水」，因此，按照歐盟標準，「農夫山泉」既不屬於「天然礦泉水」，亦不屬於「蒸餾水及純淨水」，消委會的分類方法不嚴謹。

「農夫山泉」的回應甚為簡略、甚至是官式，白白錯失澄清事實和介紹產品定位的機會。實在有「遲來的緊張」之感，企業公關的最初應對明顯不足。 香港新方向立法會議員張欣宇

事前僅以15字簡略官式回應報告 錯失澄清機會

但張欣宇說，消委會的測試方法對所有產品一視同仁，就同一類別的產品均採用同一測試標準，並無偏頗，也未顯示出針對特定品牌的意圖。公開報告前，消委會曾向參與測試的廠商尋求回應，張欣宇形容「農夫山泉」當時的回應甚為簡略、甚至是官式，僅以15字表示「公司嚴於律己，致力提供安全的產品」，白白錯失了一個澄清事實和介紹自身產品定位的機會。反之「農夫山泉」在測試報告公開及出現媒體報道後，才大舉反駁，甚至出動律師信，實在有「遲來的緊張」之感，企業公關的最初應對明顯不足。

農夫山泉。（vcg）

在這個敏感的時代，我們更應該以理性和冷靜的態度來看待事件，讓真相和透明度成為解決紛爭的基石。 香港新方向立法會議員張欣宇

張欣宇：口誅筆伐消委會或質疑動機 絕不公道

張欣宇說，消委會的報告雖有不嚴謹之處，但並無刻意誤導的意圖，消委會澄清是其應盡的責任，「但倘若就此便對消委會口誅筆伐，甚至質疑其動機，同樣絕不公道。」他說消委會的中立性和堅持原則，是社會需要共同維護的重要價值。