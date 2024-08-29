屠龍小隊案｜警用以色列工具破解TG訊息　有被告曾投訴遭警施水刑

這宗涉及兩隊人涉串謀殺警及放炸彈的案件，當中所提及的「串謀」，並無白紙黑字的「協議」存在。控方舉證時，需依賴各涉案人的通訊記錄，以證各人對計劃知情，並有一定程度的參與。警員作供時承認，他們曾應用專門用以破解手機程式的Cellebrite工具，起回部份已被刪除的資料，惟警員也指，該工具並非萬能。然而警方取得被告手機密碼遭辯方爭議，有被告稱曾遭警施用「水刑」。

此外，警方在2019年12月8日進行拘捕行動後，翌日有在香港華仁書院找到兩枚一大一小炸彈，其中大炸彈影響範圍達400米，在爆炸10米範圍內的人會有生命威脅。



陪審團今(29日)裁定7名被告中，只有第六被告賴振邦一項交替性控罪罪成，其餘6被告均罪名不成立，他們聞判均面露笑容。



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Cellebrite 是手機破解工具。（圖 ITBSHELP）

以色列公司出產手機及電腦破解工具

庭上曾提及的Cellebrite，是一間以色列公司，以出售電腦、智能手機的破解工具而聞名，不少國家的執法機關，都會購買其工具用於調查，即使被調查人士不肯交出開機密碼，這公司出產的工具，都可行進其入系統搜證，並取得通話記錄及短訊內容等。

控方舉證時引用大量涉案人士於telegram群組的訊息，警員承有使用Cellebrite復原部份被刪除資料。（Getty）

警認用Cellebrite復原部份訊息

出庭作供的警員確認，他們調查本案時，曾應用 Cellebrite的工具，並復原部分電話中被刪除的訊息，惟這程式並非萬能。辯方有問，若有群組成員沒有參與對話，能否確定該成員曾閱讀訊息，警員稱未有資料能確定；辯方逐問，若有人曾退出之後再加入，該成員能否看到他離開期間的訊息，警員稱要視乎是否有「隱藏訊息」，並要在管理員手機查看設定才能定斷。

被告李家田(圖)自辯時稱遭警員毆打及施用「水刑」後，才供出手機密碼。

李家田稱被打及施水刑而供出密碼

審訊期間有提及被告被捕時疑遭警員暴力對待，其中兩人更因拒交出手機密碼而被打。第四被告李家田自辯時曾稱，他被捕時曾遭警員拳打腳踢，及三度施以「水刑」，即用毛巾蓋面後再在上面淋水，他指有警員揚言用以同樣方式對待其母，李稱為保護自己和母親，才向警方提供手機等電子裝置密碼，及在會面錄影中虛構能滿足警方的內容。

黃振強被捕後曾投訴遭警員毆打及恐嚇，但庭上作另一說法。

黃振強曾投訴遭警恐嚇送返大陸

辯方又指，污點證人黃振強被捕，曾向警察投訴課投訴，黃曾提到警員為要獲取其手機資料，曾掌摑及毆打他，並威嚇他說：「你信唔信831有死人？掟晒上挪亞方舟！掟埋你上去啊！可以送你返大陸！」黃在投訴稱他因感到害怕，最後解鎖了兩部手機供警員檢視。

庭上稱是否被打要由專業人士決定

黃被問及此事時稱，警方有使用一定程度武力，對於是否曾被打，他也不能判斷，要交專業人士決定。他又否認不自願下交出手機密碼，又稱已暫緩這項對警方的投訴。

庭上透露，原定計劃擬放置大炸彈的地點鄰近油站。

大炸彈可令10米範圍內人士死亡

此外，警方在拘捕行動後翌日，在華仁書院檢獲兩個炸彈，專家檢驗後發現，該一大一小炸彈，分別含有 8 及 2 公斤炸藥，由手提電話遙距控制。其中大炸彈的威力為半徑400米，若10米範圍內直接受爆炸影響，相當可能會死亡；小炸彈的爆炸威力為半徑100米範圍，4米範圍內受影響，相當可能會死亡。另兩炸彈內含有一些兩寸長金屬釘，可增強殺傷力和破壞範圍。

專家亦指，該裝置並無安裝電子火柴，若啟動會令繼電器發熱，最終未必會「著火」，高溫或會損毀零件，認為裝置設計上有問題。

警方在2019年12月8日的拘捕行動中，在吳智鴻家中搜出真槍，子彈匣及106發子彈。（賴雯心攝）

警方指示威以來首檢真槍實彈，情報顯示將在遊行使用，包括射撃警員製造混亂。（賴雯心攝）

彭軍壕供稱，吳智鴻曾指示他收取3支手槍。（賴雯心攝）

吳智鴻家搜出手槍及106發子彈

至於槍械方面，警方於12月8日拘捕吳智鴻時，在他家中搜獲一把手槍、4個彈匣及106發子彈。同月18日，警方在摩星嶺附近發現一把手槍及38枚子彈。彭供稱他11月尾曾按吳指示去交收槍械後，將槍械藏到家附近的摩星嶺橋底。12月20日，警方拘捕「槍手」蘇緯軒時，在其物上及住宅發現一把長槍、一把手槍、6個長槍彈匣連211枚子彈，及2個手槍彈匣連30枚子彈。

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