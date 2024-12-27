2024回顧｜盤點結業老字號、連鎖店　多間內地「過江龍」逆市攻港

2024年走到尾聲，本港經濟復甦籠罩陰霾下，零售飲食業市道不似預期，告別多間連鎖店，充滿集體回憶的老字號亦走進歷史。行業「大洗牌」的同時，內地、東南亞有不少「過江龍」逆市攻港，部分店長期排長龍，考驗本土店舖的應變求生術。



「執10間、開12間」不是冷冰冰的數字，《香港01》盤點受注目的結業、開業店舖，細數2024年我們失去甚麼，迎來甚麼？



首十個月結業數超逾過去兩年 成立公司多於疫情期

香港正值轉型期和「洗牌期」，公司註冊處統計，2024年首十個月有96,644間公司解散，超逾2023年全年總數的94,002間，以及2022年的88,232間。

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新成立公司方面，2024年首十個月有117,882間，較去年總數132,246間少，但超逾疫情期間2020年至2022年每年的總數。

換言之，要由「執10間、開16間」改口做「執10間、開12間」。不過，冷冰冰的數字背後，盛載港人不少集體回憶。

十大結業老字號、連鎖店

長洲甘永泰魚蛋

長洲必食名物「大魚蛋」，亦是新興街逾40年老字號「甘永泰」的光輝招牌。老闆甘先生堅持早上凌晨4時起身「打魚蛋」，成就經典的咖哩魚蛋，以及各式各樣的肉丸和海鮮丸。曾經獲旅發局推薦為香港「一絕」，更是香港人和旅客的集體回憶，隨著老闆年紀老邁，後繼無人，「甘永泰」今年8月15日結業走進歷史。

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廖孖記腐乳

油麻地百年老店「廖孖記」腐乳今年風波不斷，繼7月捲入食安風波，瓶裝腐乳樣本被驗出蠟樣芽孢桿菌超標後，再被揭發三十年前白腐乳已非自家製，外購回港後期加工仍稱為「香港製造」，「調味精良，精心監制」只是爺爺留下來標語，被指「呃香港人」，最終第四代傳人廖晃業為事件致歉，並遣散員工，宣布結業。

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大昌食品市場

連鎖店亦敵不過「洗牌期」，39年歷史的大昌行集團附屬超市「大昌食品市場」，今年四月全數關閉旗下28間店舖。「大昌食品市場」曾經有輝煌的時代，廿年前有超過50間分店，惟受港人北上消費及消費模式改變等影響，近年縮減規模，最終全線結業。作為全港最大的食品及快速消費品分銷商，改為專注採購、分銷及食品加工等業務。

度小月

台灣「過江龍」129年歷史的老店「度小月」攻港7年終撤出，「度小月」以招牌擔仔麵聞名，2017年來港開設首間分店，曾在尖沙咀、銅鑼灣及旺角共有3間分店。面對疫後餐飲業寒冬，多間外地食肆逆市攻港挑戰，去年暑假起「度小月」相繼結業，到今年9月最後一間尖沙咀分店也終告結束。

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華潤堂

結業的不只是老字號小店或「過江龍」，中資也受考驗。1999年內地成立的連鎖健康護理產品店「華潤堂」，宣布因外部不確定因素及各種營運挑戰的影響，決定11月8日關閉香港全線分店。反修例事件期間「華潤堂」曾遭破壞，及後經歷疫情仍屹立不倒，更曾派發連花清瘟膠囊及口罩抗疫，最終敵不過經濟市道的挑戰。

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日昇玩具

屹立30年的「日昇玩具」，9月18日中秋節追月夜結業，員工透露因老闆退休，結業有如中學畢業般感受。有長情顧客感唏噓和不捨，最印象深刻是逢大時大節如中秋節，紙燈籠掛滿店面及店外，如「中秋廟」。「日昇玩具」所在的灣仔太原街「玩具街」，沿途建築物多為住宅樓宇，部分是歷史悠久的唐樓，同時也是不少玩具發燒友的尋寶之地，擁有不少玩具老店，電影《三個受傷的警察》、《蘇絲黃世界》亦曾在此取景。

板長壽司位於銅鑼灣怡東商場東角LAFORET的最後分店在12月2日未有營業，人去樓空，入口用屏風遮蓋。據同場其他店舖員工稱，該店數日前已結業。（陳浩然攝）

板長壽司

以香港第一人高價投得「日本一」藍鰭吞拿魚而名噪一時的「Ricky San」鄭威濤，先後創立「板前壽司」和「板長壽司」，隨著他今年4月因胰臟癌在日本東京離世，創立的壽司王國也成為歷史，繼「板前壽司」2022年全線結業，全盛時期有多達27間分店的「板長壽司」，最後7間分店在鄭威濤離世後八個月內陸續關閉，銅鑼灣怡東商場東角LAFORET的最後分店12月被發現已無營業。

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華輝小廚餐廳

食肆結業席捲各區，大埔開業43年的「華輝小廚餐廳」，今年8月貼出「停業」告示，不少街坊感到驚訝。除了因為24小時營業，是不少街坊、的士司機通宵聚腳地，亦因「華輝小廚餐廳」被譽為大埔必食餐廳之一，蘋果批和雞批最出名，2010年獲米芝蓮推介。 但最為人熟悉的是2014年上映的電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》，就在「華輝小廚餐廳」取景，多個主要場景都在餐廳內拍攝。

舒適堡Physical

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日全線結業，集團慨嘆38年來見證香港經濟盛衰，「無奈未能陪大家走到最後，這實在是一個萬分無奈的痛苦抉擇」。作為本港最早創立的連鎖式健身中心，業務遍及港澳、內地，全盛時期本港有23間分店，不過其售手法多年來備受爭議，加上24小時健身中心掘起，擺脫「Hard Sell」文化，對舒適堡都是挑戰。其後醫療美容集團 perFACE宣布，以「perFIT」 品牌先接手其中兩間健身中心。

葵廣經典小店「又一戟」結業（IG@bubuzbelly）

葵涌廣場又一戟

屹立三十多年的葵涌廣場日式班戟店「又一戟」是「掃街」元祖店，位於3樓小食街當眼位，沿其中一條扶手電梯到三樓便見到其藍底白字招牌。小店主打日式班戟，包括經典朱古力香蕉班戟及曲奇脆脆班戟等，假日有時排長龍。不過，小店今年7月突然結業，有網民猜測租金太貴。這間葵廣掃街必食經典，成為集體回憶。

十大逆市攻港「過江龍」

本地有不少老字號、連鎖店結業的同時，都有不少「過江龍」決定逆市攻港。

燒肉武田

燒肉店「燒肉武田」開業五年，於東京都、北海道、兵庫縣等多地有超過40間分店，主打A5級黑毛和牛、海鮮、甜品任食。香港首間分店7月1日開業，價錢由298元至598元不等，假日前後經常預約爆滿。不過，香港都有多間日式燒肉店，能否在本地持續經營甚至開更多分店，有待觀察。

木屋燒烤

日式燒烤固然受港人歡迎，但近年北上消費成風，深圳的串燒連鎖店都來港開分店。創立21年的「木屋燒烤」在北京、上海、廣州，深圳等20個內地城市，直營店超過400間。今年4月15日經投資推廣署協助下，在旺角開第一間香港的分店，翌月更在西環開設第二間燒烤店。署方形容反映集團對香港餐飲業充滿信心。

肉肉大米

日式漢堡排專門店「肉肉大米」首間香港分店，今年10月在沙田開幕，採用九州黑毛和牛與美國牛肉混合製成的漢堡排，以及日本東北「虹煌米」。「肉肉大米」所屬的「物語公司」在日本和海外擁有超過700間餐廳，單計內地「肉肉大米」分店已有16間，公司早前經投資推廣署協助下來港開分店。

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好特賣HotMaxx

內地超市「好特賣HotMaxx」今年九月攻港，兩個月間開設五間分店，遍及荃灣西海之戀、葵芳葵芳匯、上水、奧海城、將軍澳新都城中心。超市以平價定位，可口可樂一罐2.5元，平過大型超市一半，成為一時熱話。

大劈價銷售影響同行，以價格親民作招徠的葵芳友誠食品平價超市，將深受歡迎的500亳升裝津路烏龍茶由6元割價減至5元，與好特賣「睇齊」抗衡。店員表明減價後「冇得賺」，但求能留住顧客，並會做好服務，不會輕易認輸，「唔通隔離開一間就唔做咩？」

內地茶飲連鎖店「霸王茶姬」今年9月在香港開設的首間門市。（投資推廣署）

霸王茶姬

內地茶飲連鎖店「霸王茶姬」今年9月在香港開設的首間門市，落戶尖沙咀購物藝術館。「霸王茶姬」2017年在世界茶葉之鄉雲南開設首家門市後，業務拓展至東南亞，馬來西亞、新加坡及泰國等地設有門市。目前「霸王茶姬」全球門市超過5,000間。投資推廣署形容香港是拓展國際業務的理想據點。

根據食環署及網上資料，截至今年6月至少有42個內地餐飲品牌進駐香港，一年間分店總達106間，當中手打檸檬茶佔30間。應對市面越來越多「爆打香水檸檬茶」，甚至有連鎖餐廳用冷壓檸檬汁製檸檬茶，本地餐廳「光榮冰室」就推出1公升大桶裝港式正宗檸檬茶，標榜使用原隻檸檬。

PAÑPURI

泰國健康及生活品牌PAÑPURI今年8月攻港，在尖沙咀開首間門市，提供多款香薰及美容產品，包括精油、香薰和香水。集團目標在香港開設3至4間門店，並設立辦事處統籌內地與港澳的業務，期望能夠通過香港拓展亞洲市場。翻查資料，該品牌2003年於泰國曼谷創立，連同香港首店，共有27間門市。投資推廣署認為PAÑPURI來港顯示香港的國際樞紐地位，甚受國際品牌的歡迎。

Mister Donut

日本冬甩連鎖店「Mister Donut」今年10月在香港開設的首間門市，採用與日本品質相同的材料製作，其招牌冬甩Pon de Ring，以鬆軟、輕盈和煙韌彈牙的口感大受日本及海外顧客歡迎。公司表明攻港是基於市場調查顯示，「Mister Donut」在香港擁有巨大的潛在顧客群，瞄準香港市場有龐大的商機，未來會不斷擴展業務至亞洲其他地區。

金子眼鏡

成立66年的日本手工眼鏡品牌「金子眼鏡」今年11月在香港中環心臟地帶開設首間直營店，品牌賣點是日本高端手工眼鏡工藝技術，由眼鏡分銷商發展成為日本眼鏡業界公認的潮流教主，自家規劃、設計和銷售眼鏡品牌。「金子眼鏡」希望利用香港店提升品牌形象，為本地顧客提供更佳的服務，包括保養、維修和眼鏡諮詢服務。

松屋

東京著名連鎖牛肉飯專門店「松屋」今年8月開設首間香港店，店鋪面積超過3,000平方呎，共設45個座位。首日試業門外已有約20位客人門外等待，有人更提早半小時前排隊，稱在日本「食過返尋味」，全日料逾500人光顧。集團認為香港人喜歡外出用餐，日本料理一直深受港人歡迎，希望年內於香港開設第二間分店。

HOKA

近年人氣急升的法國運動品牌HOKA，今年7月登陸銅鑼灣開設香港首間概念店。HOKA的山鞋在香港已有相當佔有率，《01體育》今年初曾趁行山季節到訪「香港三尖」蚺蛇尖、釣魚翁和青山，以及麥理浩徑上最筆直的山峰針山，記錄山友所穿的行山鞋，經過4次實地考察共記錄274對鞋，發現HOKA是最受歡迎的山鞋品牌，有53人，佔近兩成。