港大入學事務總監談內地收生　新學年多錄取約一成高考生至400人

適逢香港特區政府早前將八間政府資助大學的超收非本地生限額由20%提升至40%,多間院校於新學年亦有錄取更多非本地生,其中包括內地高考生。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意邀請香港大學入學事務部總監郭瑛琪接受訪問,分享申請內地高考生申請2025/26學年入讀中大的資訊。



郭瑛琪於接受訪問時提到,香港大學於2024/25學年錄取了1220名非本地生,內地生佔約64%或約780人,其中以高考成績申請入學約360人。她指港大收生原則是「擇優而錄」,考慮到高考生的學術水平較高,港大於2025/26學年將增加高考生的錄取名額至400人。



香港大學入學事務部總監郭瑛琪表示,香港大學於下學年將錄取更加多內地高考生。(廖雁雄攝)

非本地生名額已達40% 海外及內地比例約64:36

郭瑛琪透露現時港大的非本地生比例已經達到政府設定的40%上限,其中內地學生佔約64%,海外學生佔約36%。她指港大未來將調整內地學生及海外學生的比例,認為「一半一半是最好」。現時於港大就讀的內地生大多來自北京市、上海市、廣東省、浙江省,其中北京市最多佔兩成。

她強調一間大學的非本地生比例不應只看學生國籍,亦應看學生在甚麼地方成長及讀書,例如不少港大錄取的內地學生雖然持有中國內地的國籍及護照,但其實一直在外國讀書。

對港大有興趣就應該報名 收生不強調分數線

被問到學生應該如何評估自己是否應該報名,郭就建議學生只要對香港大學有興趣就應該先報名,始終報名港大的成本只是450港元的報名費,學生更可以同時報名內地統招,可以獲派內地高考。

雖然郭未有提到明確的收生分數線,就指如果學生能夠入讀北大清華,基本上都會獲得港大錄取;如果學生能夠入讀浙江復旦,也有一定機會獲得港大錄取。她指港大所以不會強調收生分數線,是因為港大收生看重面試,亦從學生的最大利益出發,舉例說即使學生成績達到狀元級數,如果面試時未能滿足英文要求亦不會錄取,以免學生來港後因為英文問題而無法完成課程。她又表示只要學生適合香港大學的教育模式,會主動積極學習,而且英文達標就已經會獲得考慮。

郭亦指出港大設有多元卓越入學計劃,會考慮學生的其他表現,包括過往獎項、課外活動經歷、領導能力、文藝或體育特長等。

郭瑛琪建議學生只要對香港大學有興趣就應該先報名。(廖雁雄攝)

三個學院屬熱門學科 非本地生亦可讀醫科

港大部分學院及專業較為熱門,對錄取學生的要求會較高。郭表示來港大就讀的內地學生較喜歡修讀工商管理學、工程學、理學,社會科學於近年亦有所上升,不過她提到以上學系以大類收生名額較多,入學難度未有因為錄取更多非本地生而有明顯提高。

港大醫科被喻為「神科」,不過本地生及非本地生都會感到濃厚興趣。郭指港大醫科每年都有錄取少量內地生,由於實習期間需要與病人溝通,所以錄取的學生必須懂中文及能夠說廣東話或普通話。收生成績方面,她指內地生如要入讀港大醫科,成績對比香港收生成績一定是頂尖水平,甚至要更高,面時亦要表達對行醫的志向,因為讀醫的過程十分艱辛,學生需要有心理準備。

新學年非本地生學費上調

香港大學早前公布於2025/26學年入讀香港大學的非本地本科生學費將會上調,其中建築學院、文學院、工商管理學院、教育學院、法學院及社會科學院的學費為每年19.8萬港元,牙醫學院、工程學院、醫學院、理學院、計算機及數據科學學院(School of Computing and Data Science)、創新學院(School of Innovation)的學費為每年21.8萬港元。郭解釋,訂立兩個學費的主因是部份學科需要使用實驗室等設備,「那些設備的成本真的很貴」,需要收回部份成本,其他國家或地區的大學都有類似就不同課程收取不同學費的安排。