港大入學事務總監談內地收生　新學年多錄取約一成高考生至400人

適逢香港特區政府早前將八間政府資助大學的超收非本地生限額由20%提升至40%，多間院校於新學年亦有錄取更多非本地生，其中包括內地高考生。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意邀請香港大學入學事務部總監郭瑛琪接受訪問，分享申請內地高考生申請2025/26學年入讀中大的資訊。



郭瑛琪於接受訪問時提到，香港大學於2024/25學年錄取了1220名非本地生，內地生佔約64%或約780人，其中以高考成績申請入學約360人。她指港大收生原則是「擇優而錄」，考慮到高考生的學術水平較高，港大於2025/26學年將增加高考生的錄取名額至400人。



香港大學入學事務部總監郭瑛琪表示，香港大學於下學年將錄取更加多內地高考生。（廖雁雄攝）

非本地生名額已達40% 海外及內地比例約64:36

郭瑛琪透露現時港大的非本地生比例已經達到政府設定的40%上限，其中內地學生佔約64%，海外學生佔約36%。她指港大未來將調整內地學生及海外學生的比例，認為「一半一半是最好」。現時於港大就讀的內地生大多來自北京市、上海市、廣東省、浙江省，其中北京市最多佔兩成。

她強調一間大學的非本地生比例不應只看學生國籍，亦應看學生在甚麼地方成長及讀書，例如不少港大錄取的內地學生雖然持有中國內地的國籍及護照，但其實一直在外國讀書。

對港大有興趣就應該報名 收生不強調分數線

被問到學生應該如何評估自己是否應該報名，郭就建議學生只要對香港大學有興趣就應該先報名，始終報名港大的成本只是450港元的報名費，學生更可以同時報名內地統招，可以獲派內地高考。

雖然郭未有提到明確的收生分數線，就指如果學生能夠入讀北大清華，基本上都會獲得港大錄取；如果學生能夠入讀浙江復旦，也有一定機會獲得港大錄取。她指港大所以不會強調收生分數線，是因為港大收生看重面試，亦從學生的最大利益出發，舉例說即使學生成績達到狀元級數，如果面試時未能滿足英文要求亦不會錄取，以免學生來港後因為英文問題而無法完成課程。她又表示只要學生適合香港大學的教育模式，會主動積極學習，而且英文達標就已經會獲得考慮。

郭亦指出港大設有多元卓越入學計劃，會考慮學生的其他表現，包括過往獎項、課外活動經歷、領導能力、文藝或體育特長等。

郭瑛琪建議學生只要對香港大學有興趣就應該先報名。（廖雁雄攝）

三個學院屬熱門學科 非本地生亦可讀醫科

港大部分學院及專業較為熱門，對錄取學生的要求會較高。郭表示來港大就讀的內地學生較喜歡修讀工商管理學、工程學、理學，社會科學於近年亦有所上升，不過她提到以上學系以大類收生名額較多，入學難度未有因為錄取更多非本地生而有明顯提高。

港大醫科被喻為「神科」，不過本地生及非本地生都會感到濃厚興趣。郭指港大醫科每年都有錄取少量內地生，由於實習期間需要與病人溝通，所以錄取的學生必須懂中文及能夠說廣東話或普通話。收生成績方面，她指內地生如要入讀港大醫科，成績對比香港收生成績一定是頂尖水平，甚至要更高，面時亦要表達對行醫的志向，因為讀醫的過程十分艱辛，學生需要有心理準備。

新學年非本地生學費上調

香港大學早前公布於2025/26學年入讀香港大學的非本地本科生學費將會上調，其中建築學院、文學院、工商管理學院、教育學院、法學院及社會科學院的學費為每年19.8萬港元，牙醫學院、工程學院、醫學院、理學院、計算機及數據科學學院（School of Computing and Data Science）、創新學院（School of Innovation）的學費為每年21.8萬港元。郭解釋，訂立兩個學費的主因是部份學科需要使用實驗室等設備，「那些設備的成本真的很貴」，需要收回部份成本，其他國家或地區的大學都有類似就不同課程收取不同學費的安排。