「亞視暖男」黃守東孖亞姐落區　林寶玉獻上第一次⋯｜政壇諸事町

灣仔軒尼詩關愛隊日前收到區內獨居婆婆求助，表示無法自行棄置家中殘舊梳化。軒尼詩關愛隊成員、新民黨黃守東今天（13日）與亞洲電視工作時的拍檔，有「最索經理人」之稱的亞姐林寶玉一同上門幫助婆婆，將舊梳化搬走並棄置於垃圾站。



黃守東表示，自己服務灣仔多年，只要街坊有需要，必定義不容辭於不同的平台出力幫忙。他希望政府加強支援獨居長者，讓長者們更能感受社區的温暖，安享晚年。



今次林寶玉應黃守東邀請幫長者棄置梳化，形容是自己人生的「第一次」，稱以往搬家都是搬屋公司代勞，從未試過自己搬傢俬，今次是人生中的第一次。她說黃守東出聲邀請必定支持，加上幫助獨居長者非常有意義，亦能夠了解長者生活需要，所以一口答應幫忙。

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林寶玉表示，她一直支持「最佳拍檔」黃守東，包括黃守東於灣仔的社區工作。她亦多次出席黃守東舉辦的軒尼詩關愛隊活動，最高興是區內的長者們都很喜歡她，更有婆婆認她作「契女」，感受到社區內的人情味。林寶玉說自己亦是「壹善教育慈善」宣傳大使及「星之家」 榮譽會長，一直身體力行參與慈善活動，形容只要黃守東有需要，未來日子的社區工作，她亦一定不計所有支持他呢。