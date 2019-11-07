【區議會選舉】建制靜默遊行遭途人罵「垃圾」　陳家珮喊「曱甴」

半個月後就是區議會選舉，建制派今日（7日）舉行靜默遊行，並向選舉管理委員會代表遞信，抗議針對候選人的襲擊愈見暴力，要求當局採取一切可行措施，確保候選人、義工和支持者的人身安全，以及選民能在免於恐懼的情況下投票。 遊行期間，有途人向建制派隊伍叫「垃圾」，競逐連任的海怡西候選人、新民黨陳家珮以「曱甴」還擊。

靜默遊行獲多個政黨的議員和區議會候選人參與，他們來自民建聯、工聯會、新民黨和實政圓桌，亦有建制派獨立人士，大會稱約180人參與。

他們手持政黨旗幟和標語，在多名政黨立法會議員帶領下，從政府總部東翼前地外出發，步行至選舉管理委員會所在的海港中心樓下。

隊伍途經灣仔藝術中心，有坐在中心外的女子向隊伍不斷叫「垃圾」，起初不獲回應，直至陳家珮行經，她高聲叫「曱甴」，該女子隨即再叫「垃圾」，陳家珮聞言又一次以「曱甴」還擊。

陳家珮離開後，該女子繼續向對隊伍罵「垃圾」和「一票不投民建聯」，工聯會陸頌雄則以輕鬆態度化解，笑稱「多謝支持」、「全投建制派」。

隊伍最終花半小時順利抵達海港中心，民建聯立法會議員陳克勤指，距離選舉尚有不足二十日，暴力持續出現，在社會動盪陰霾下，區議會選舉出現前所未有的不公平情況，建制派在內候選人在舉辦競選時經常受到滋擾和衝擊，更有多名候選人被襲擊，網上又有選舉舞弊訊息，令競選團隊和選民帶來前所未有的人身威脅。

他拒絕建議如何確保選舉公平舉行，指此該為政府的責任，而建制派一直要求舉行一個公平的選舉，候選人將全力以赴爭取每一張選票。

被問及是否支持押後選舉，工聯會梁美芬沒有回應，稱每一候選人都希望在選舉中得到一個結果，選民都期望投票，所以沒人希望選舉受暴力行為而阻撓，要求政府和選管會拿出擔當，確保選舉公平。

陳家珮參選海怡西，該區候選人還有民主派林浩波，麥美娟在葵青偉盈選區的對手是公民黨議員助理冼豪輝。