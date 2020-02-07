【武漢肺炎】獨家：鑽石公主號周六離橫濱港再晚返　保水電正常

武漢新型肺炎疫情持續，曾接載香港確診病人的郵輪「鑽石公主號」，目前正停泊於日本橫濱大黑碼頭，至今共有61人確診感染新型肺炎，其餘乘客正在船上隔離。 「鑽石公主號」船長晚上約8時作出廣播，希望乘客能使用日本當局提供的溫度計定時自行測量體溫，又指郵輪將於明早約8時離開橫濱港，讓船隻運行以確保水電供應正常，並於晚上返回港口停泊。

「鑽石公主號」船長在廣播中表示，船公司會盡最大努力安撫大家，並與日本當局合作。船長引述日本厚生勞動省表示，新增的41個確診病例中，有8名美國人、5名加拿大人、21名日本人、5名澳洲人、1名英國人、1名阿根廷人，當局已確定全部人已完成檢疫。而隔離日將於2月19日完成。

船長指，日本當局正提供額外藥物及醫療人手，當局希望各乘客能使用溫度計定時自行測量體溫，若超過37.5度，請即致電船員；如遇緊急情況，則打911直接聯絡船上醫療團隊。

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明日（8日）讓海景房乘客到甲板活動

船長在廣播中又呼籲乘客要保持衛生，更多的供應已陸續送達船上。船長又說，明白乘客處於房間有一定壓力，他們正與日本當局商議，明日（8日）讓海景房的乘客到甲板活動。

在船上隔離的乘客，如何打發時間是一大苦惱。船長在廣播中派「喜訊」，說已新增電影項目、更多新活動、以及更多的飲食選項，並特別感謝船上工作人員在這突發情況下，盡力為大家提供更好的服務。他又感謝每一位乘客寫給他們的感謝信件，認為這是對他們最大的支持和鼓勵。